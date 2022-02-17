Ecuador aprueba aborto en casos de violación

Con 75 votos a favor, 41 en contra y 14 abstenciones, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este jueves una ley para permitir que las mujeres y niñas accedan al aborto, pero solo en casos de violación.

De acuerdo con la nueva ley, las mujeres mayores de 18 años podrán interrumpir embarazos derivados de violación hasta las 12 semanas de gestación, mientras que las adolescentes y niñas menores de 18 años tendrán hasta las 18 semanas de gestación.

También las mujeres adultas pertenecientes a grupos indígenas o que vivan en zonas rurales tendrán hasta la semana 18 para practicarse un aborto.

De acuerdo con las normas, las mujeres víctimas de una violación podrán practicarse un aborto sin necesidad de denunciar el abuso sexual a la policía, sin embargo deberán llenar un formulario de consentimiento informado.

Además, aunque el sistema de salud debe proporcionar el procedimiento, los médicos particulares podrán abstenerse de practicar un aborto argumentando motivos de conciencia.

Las normas aprobadas por los legisladores siguen una resolución dictada por la Corte Constitucional en abril, que aprobó el aborto en casos de violación y ordenó a los legisladores regular rápidamente el procedimiento, por lo que la nueva ley pasará a revisión del presidente Guillermo Lasso.

Presidente de Ecuador está en contra del aborto

A pesar de que la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó que se legalice el aborto en casos de violación, el presidente Guillermos Lasso podría echar para atrás la nueva ley.

Pues Lasso ha dejado en claro en varias ocasiones que no apoya el aborto, pero indicó que permitiría que los legisladores regularan el procedimiento siempre y cuando no excedieran las estipulaciones judiciales.

En Ecuador, es legal el aborto solo en casos en los que el embarazo representa algún riesgo para la madre o para mujeres con alguna enfermedad mental que fueron víctimas de violación. En 2019, la Asamblea no logró aprobar una legislación que legalizara el aborto por violación al resto de las mujeres.

Y mientras los legisladores de Ecuador discutían la nueva ley, afuera de la cámara se reunieron decenas de mujeres que protestaron desnudas y con las manos atadas para que se aprobara el aborto.

Los activistas por el derecho al aborto dijeron que los límites de tiempo eran demasiado restrictivos y obligarían a las mujeres a continuar buscando abortos ilegales, a veces mortales.

Cada año se practican más de 21 mil abortos en Ecuador, según el grupo feminista Trenzando Feminismos, la mayoría de ellos en clínicas ilegales.