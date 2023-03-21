AIL condena ataque a medios de comunicación en Ecuador

La Alianza Informativa Latinoamericana (AIL) condenó los ataques contra varios medios de comunicación en Ecuador como el aliado Ecuavisa, TC Televisión y Teleamazonas, que dejó un periodista lesionado el pasado 20 de marzo.

“Nos solidarizamos con nuestro colega Lenin Artieda, quien fue víctima del atroz hecho… También nos solidarizamos con nuestra cadena hermana Ecuavisa y rechazamos vehemente cualquier hecho violento que atente contra la libertad de prensa”, compartió AIL a través de un comunicado.

Envían explosivos a medios de comunicación en Ecuador

Cinco paquetes que contenían explosivos fueron enviados a diferentes medios de comunicación en Ecuador. Los paquetes tenían memorias USB que al ser conectadas a las computadoras explotaban.

Alrededor de las 8:00 de la mañana del 20 de marzo, llegó uno de estos paquetes a la redacción de Ecuavisa, en Guayaquil, con destinatario al periodista Lenin Artieda, quien resultó herido debido a la explosión.

La @PoliciaEcuador avanza en las investigaciones de los atentados que se llevaron a cabo contra distintos periodistas del país. Habrán consecuencias, bajo ninguna circunstancia les permitiremos vulnerar la tranquilidad de los ecuatorianos y su derecho a la libertad de expresión. — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) March 21, 2023

La policía de Ecuador llegó hasta las instalaciones y cercaron las oficinas para investigar. Poco después informaron que más paquetes similares llegaron a otros medios de comunicación.

"Es un explosivo de tipo militar, pero son cápsulas muy pequeñas", dijo Xavier Chango, Jefe Nacional de Criminalística, sobre el explosivo en Ecuavisa.

Los agentes acudieron a las instalaciones de TC Televisión, donde se encontraba otro paquete, el cual hicieron detonar de manera controlada. En Teleamazonas, los trabajadores fueron evacuados para evitar un incidente.

Gobierno de Ecuador rechaza ataques contra medios de comunicación

El gobierno de Ecuador rechazó y condenó los ataques contra medios de comunicación, por lo que señaló que mantendrá firme su compromiso de velar por la libertad de expresión en el país.

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"Todo intento por amedrentar al periodismo y la libertad de expresión son hechos repudiables que deben ser castigados con todo el rigor de la justicia".

“La @PoliciaEcuador avanza en las investigaciones de los atentados que se llevaron a cabo contra distintos periodistas del país. Habrán consecuencias, bajo ninguna circunstancia les permitiremos vulnerar la tranquilidad de los ecuatorianos y su derecho a la libertad de expresión”.