Ecuador realizará operaciones militares para combatir el terrorismo

Ecuador lanzará operaciones militares con fuerzas especiales a nivel nacional en un intento por contrarrestar a los grupos e individuos que cometen actos de terrorismo en el país andino, dijo el viernes el ministro de Defensa, Luis Lara.

El Consejo de Seguridad Pública y del Estado de Ecuador decidió declarar al terrorismo como amenaza a la seguridad integral de la nación sudamericana y resolvió implementar medidas para combatir a los grupos criminales.

El consejo de seguridad también pidió al presidente Guillermo Lasso que emita un decreto que autorice el uso de armas letales por parte de la fuerza pública para combatir a los grupos de delincuencia organizada.

Lasso, un exbanquero conservador, está luchando contra la creciente delincuencia y la violencia en las calles y las cárceles, que el Gobierno atribuye a una pelea de bandas de narcotraficantes por territorio y poder.

“En las acciones contra los actos terroristas no vacilaremos en poner en práctica toda la experiencia, capacidad y profesionalismo de nuestros soldados, pues es hora de decir basta a estos criminales y sus aliados”. Luis Lara/ Ministro de Defensa, Ecuador

El ministro también dijo que el Gobierno está trabajando para identificar a los grupos de delincuencia que están cometiendo actos terroristas.

Los operativos militares tendrán el apoyo de la Policía Nacional, según Lara. Los soldados han estado realizando hasta el momento operativos para incautar armas de propiedad ilegal, agregó el ministro.

Esfuerzos en Ecuador por combatir al terrorismo

A mediados de mes, un grupo armado atacó a pescadores en la ciudad fronteriza de Esmeraldas, matando a nueve personas. El jueves, un soldado fue asesinado por desconocidos que abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaba.

Lasso anunció recientemente reformas a un decreto para permitir que los civiles porten armas para la autodefensa.

La Asamblea Nacional de Ecuador, que se encuentra en pleno proceso de juicio político contra Guillermo Lasso por presunto desfalco, algo que él niega, debate una reforma constitucional que permitiría a los militares patrullar las calles sin que se declare el estado de emergencia.

A inicios de abril, el presidente Guillermo Lasso modificó el decreto que permite la tenencia y el porte de armas en el país. En términos generales estableció tres nuevas reglas para la seguridad del país.

Mensaje del presidente de la República, @LassoGuillermo, sobre tres medidas inmediatas de seguridad para el país. https://t.co/YuxZzEgSMr — Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) April 2, 2023

1. Se autorizó la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y reglamento También se autorizó el uso de aerosoles de gas pimienta que tengan el mimo fin.

2. Se prohibió la fabricación, registro y tenencia de armas de fabricación artesanal.

3. Se estableció controles y registros informáticos. La Secretaría de Seguridad Pública asumió las acciones de coordinación. Los guardias de seguridad privada también apoyan a la policía nacional en labores de vigilancia y seguridad. Ahora pueden portar sus armas en los alrededores de sus puestos de trabajo.

Lo más sobresaliente de los cambios que se anunciaron, fue el estado de excepción en las ciudades de Guayaquil, Durán y Sanborondón. También se aplicó en las provincias de anta Elena y Los Ríos. Esto implica un toque de queda de 1 AM a 5 AM a las zonas anteriormente mencionadas.

