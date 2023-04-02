Ecuador autoriza la portación de armas a civiles para frenar inseguridad

El gobierno de Ecuador autorizó la tenencia y portación de armas a civiles, informó el presidente de la nación andina, Guillermo Lasso, en un mensaje a la nación, citando el aumento de la delincuencia y la inseguridad en el país andino.

"Tenemos un enemigo común: la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado", dijo Lasso el sábado por la noche en el mensaje. "Vamos a combatirlos con tres nuevas medidas urgentes: Hemos modificado el decreto que permite la tenencia y el porte de armas. En términos generales (...) se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal, de acuerdo con los requisitos de ley y el reglamento", explicó, sin dar mayores detalles.

A los ciudadanos de Ecuador también se les permitirá llevar y usar aerosoles de gas pimienta para defensa personal, añadió Lasso.

El mandatario ecuatoriano también declaró estado de excepción en Guayaquil, una ciudad portuaria del Pacífico, y en las vecinas localidades Durán y Samborondón, así como en las provincias Santa Elena y Los Ríos. La medida, que entró en vigencia el domingo, incluye el toque de queda desde la 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana.

"Siento, como ustedes, la preocupación de la inseguridad, para el gobierno del Ecuador, su paz y tranquilidad son vitales", dijo Lasso, quien no especificó cuánto durarán las medidas.

Mensaje del presidente de la República, @LassoGuillermo, sobre tres medidas inmediatas de seguridad para el país. https://t.co/YuxZzEgSMr — Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) April 2, 2023

Lasso, en el ojo del huracán

Lasso, un exbanquero conservador de 67 años, ha estado luchando contra el aumento de la delincuencia y la violencia en las calles y las cárceles, que el gobierno de Ecuador atribuye a las bandas de narcotraficantes. Cientos de presos han fallecido en los últimos meses tras riñas en las cárceles.

El asediado presidente también se enfrenta a un posible juicio político por acusaciones de malversación de fondos, acusaciones que él ha negado, luego de que el tribunal supremo de Ecuador dio luz verde para que las audiencias siguieran adelante.

