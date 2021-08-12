Ecuador pondrá vacuna Pfizer contra Covid-19 a niños de 12 a 15 años

El gobierno de Ecuador informó que a partir de septiembre vacunarán contra Covid-19 a niños de entre 12 y 15 años, con la vacuna de Pfizer, que se espera llegue al país de manera progresiva, explicó José Ruales, viceministro de Gobernanza de la Salud.

"Iniciaremos la vacunación en este grupo de 12 a 15 años de edad. Esto se hará en septiembre y octubre, de acuerdo a la disponibilidad progresiva de esta vacuna, Pfizer", dijo.

Además, Ruales señaló que en sus planes también está vacunar a niños menores de 12 años, en cuanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo permita.

"Una vez que los estudios Pfizer sean presentados y aprobados en Estados Unidos, y que haya un análisis externo de la Organización Mundial de la Salud, vamos a incorporar criterios, para vacunar a niños menores de 12 años". aseveró.

#PlanVacunación9100 | José Ruales: Agradezco a todos los involucrados para que se desarrolle la Jornada de Vacunación en @arcacontal #JuntosLoLogramos #DileSíALaVacuna pic.twitter.com/HD1z3PmzVR — Ministerio de Salud Pública (@Salud_Ec) August 11, 2021

Sobre la falta de inmunizantes Sinovac que Ecuador registró desde ayer, el viceministro declaró que debido a los problemas internos de China y la cancelación de vuelos comerciales se produjo un retraso de 72 horas en el envío de la vacuna.

Sin embargo, aseguró que el sábado serán entregadas dos millones de dosis y el próximo 21 de agosto llegarán dos millones más para continuar con la vacunación de los adultos.

"Se ha hecho necesario reagendar la vacunación desde el lunes y luego seguiremos normalmente", destacó.

Sobre aplicar una tercera dosis a los ecuatorianos, José Ruales respondió que su país está analizando qué sucede con otras naciones que lo están haciendo, como Chile e Israel que tienen planeado aplicar una tercera vacuna a mayores 55 y 60 años, respectivamente.

Ecuador ha vacunado a 3.8 millones de su población

De los 12.4 millones de ecuatorianos mayores de 16 años, han sido inmunizados alrededor de 10 millones, mientras que solo 3.8 millones de personas cuentan con el esquema de vacunación completo.

De acuerdo con el centro de Ciencia e Ingeniería en Sistemas de Universidad Johns Hopkins, Ecuador ha registrado 493 mil casos positivos de Covid-19 y 31 mil 837 fallecidos desde el inicio de pandemia en 2020.