Desalojo masivo en centro de Toluca por fuga de gas; evacúan a más de mil personas

Una fuga gas en pleno centro de Toluca encendió las alertas la mañana de este 18 de diciembre y provocó un desalojo masivo en una de las zonas más transitadas de la capital del Edomex. La emergencia se registró en el barrio de La Merced, donde trabajos de encarpentamiento habrían dañado un ducto de gas natural, generando una movilización inmediata de cuerpos de auxilio.

Fuga gas en centro de Toluca desata intensa movilización de emergencia en La Merced

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, la fuga de gas en el centro de Toluca ocurrió cuando personal que realizaba obras golpeó accidentalmente una línea subterránea, lo que ocasionó una liberación de gas y un riesgo latente para habitantes, comerciantes y peatones.

En cuestión de minutos, el olor se expandió por varias calles, obligando a activar protocolos de seguridad.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Toluca acudieron de inmediato al sitio de la fuga gas en el centro de Toluca para acordonar el área y evitar un incidente mayor.

Paralelamente, personal especializado de la empresa proveedora comenzó las maniobras para controlar y reparar el ducto afectado, mientras se mantenía el monitoreo constante de la zona.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TENSIÓN CERCA DEL ESTADIO AZTECA: VUELCA PIPA CON 31 MIL LITROS DE GASOLINA

Evacúan a más de mil personas en desalojo preventivo de viviendas, comercios y escuelas

Como medida preventiva ante la fuga de gas en el centro de Toluca, se ordenó la evacuación temporal de viviendas, negocios y planteles educativos cercanos.

Autoridades estatales confirmaron que se desalojó un perímetro de al menos 100 metros a la redonda, incluyendo una escuela primaria, con un saldo aproximado de mil 500 personas evacuadas.

El Ayuntamiento de Toluca informó que, derivado de la fuga gas en el centro de Toluca, se realizaron cierres viales estratégicos, entre ellos la avenida Morelos, desde la calle Felipe Villanueva, para facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencia y reducir riesgos para automovilistas y peatones.

Hasta el momento, las autoridades reportan que la fuga de gas en centro el Toluca no ha dejado personas lesionadas ni intoxicadas, aunque sí se atendieron casos de crisis nerviosa entre algunos evacuados. Los cuerpos de auxilio reiteraron el llamado a la población a no acercarse al sitio y a seguir únicamente información oficial.