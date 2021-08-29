VIDEO: Edson Álvarez anota polémico gol en goleada del Ajax

El mediocampista mexicano, Edson Álvarez, anotó su primer gol de la temporada 2021-2022 de la Eredivisie de Holanda y contribuyó con el segundo tanto de los 5 goles que el Ajax anotó al Vitesse, en Amsterdam. Sin embargo, la jugada resultó polémica ya que tuvo que ser revisada en el VAR.

La anotación de Edson Álvarez fue en el minuto 31, tras un cobro de tiro de esquina a favor del Ajax, luego de que la pelota rebotó en un jugador de su equipo, quien la golpeó de tijera y Edson Álvarez aprovechó su altura para colocarla en el ángulo izquierdo.

El gol tuvo que ser revisado en el VAR porque de primera instancia se marcó un fuera de lugar, pero tras verificar la jugada, el árbitro determinó como válido el tanto de Edson Álvarez.

Minutos después de la anotación de Edson Álvarez llegó el tercer tanto a favor de Ajax, por parte de Ryan Gravenberch, en el minuto 43; mientras que en el segundo tiempo los anotadores fueron Tomas Hajek (defensa de Vitesse) por un autogol, en el minuto 60; y Davy Klaassen, en el minuto 67.

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La victoria de Ajax dejó al equipo con siete unidades tras tres jornadas de la temporada, lo que los posiciona en el segundo puesto, sólo por detrás del PSV, que suma nueve puntos por sus tres victorias.

Así fue el gol de Edson Álvarez 🔥🔥



Anotó al minuto 31 del juego entre el Ajax y el Vitesse #eredivisie



pic.twitter.com/Onzbvs5eUe — Dos Generaciones (@2GTV_) August 29, 2021

Felicitan a Edson Álvarez tras triunfo con Ajax

Luego de la victoria del Ajax en donde el mexicano jugó como titular hasta su cambio en el minuto 84 por el defensa Perr Schuurs, el Club América felicitó a Edson Álvarez por su anotación. “Gol de Edson Álvarez que ayudó al triunfo de Ajax, ¡Gran inicio de temporada!”.

Great performance and happy to help the team.🦁🔥 VAMOOOS.❌❌❌ @AFCAjax pic.twitter.com/mvhHTnDQBE — Edson Álvarez (@EdsonAlvarez19) August 29, 2021

El mediocampista mexicano expresó a través de sus redes sociales su alegría por la victoria del equipo. “Gran actuación, estoy feliz de ayudar al equipo. Vamos”, dijo Edson Álvarez.