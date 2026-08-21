Sin educación no hay libertad: la trampa de las becas en México

La educación en México atraviesa momentos muy difíciles, y el debate no es si los programas sociales o las becas son malas; lo importante es recuperar el sistema educativo como una herramienta para construir libertad, autonomía y una república capaz de tomar sus propias decisiones.

Estos fueron uno de los planteamientos centrales de Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, quien participó en el foro “Pensando en la Educación”, impulsado por el consejo consultivo de Movimiento Ciudadano.

Desde ahí, Nuño sostuvo que “sin educación no hay libertad, sin educación no hay república”; esto ante el rezago educativo que está arrastrando el país.

¿Las becas vs el presupuesto educativo?

El exsecretario se pronunció a favor de que existan becas y de que puedan llegar a más estudiantes, incluso que sean ya de carácter universal. Pero el problema es que crecen a costa de otros pilares del sistema educativo.

Los recursos destinados a becas deben ir acompañados de una inversión suficiente en escuelas, maestros, capacitación e infraestructura; no se deben pensar como polos opuestos.

📚 “No puede pasar que el incremento de las becas sea a costa de los programas educativos”, advirtió @aurelionuno en el foro Pensando en la Educación de @MovCiudadanoMX



Además, subrayó: “Sin educación no hay libertad, sin educación no hay República."



Vía @laucasillas



Más… pic.twitter.com/g2XcJLovVl — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 21, 2026

“Hoy lo que hemos visto es que, mientras el presupuesto en educación se mantiene igual, aumentan las becas.. Y estamos a favor. Pero lo que no puede pasar es que su incremento sea a costa de otros recursos", señaló.

El extitular dejó en claro que apoyar económicamente a los estudiantes puede ser un primer paso, pero no sustituye la necesidad de contar con escuelas capaces de enseñar y alumnos preparados para aprender.

Educación y libertad: el debate que busca recuperar México

La Nueva Escuela Mexicana propone en la teoría un enfoque crítico, humanista y comunitario; sin embargo, la ideología nunca debe priorizarse por encima del aprendizaje.

Hoy en día, especialistas advierten rezago en matemáticas, lectura y otras habilidades de comprensión. Por lo que Aurelio Nuño señala que recuperar la educación implica mucho más que modificar un programa de estudios o aumentar una partida presupuestal.

Implica volver a discutir qué deben aprender los estudiantes en pleno siglo XXI, cómo se prepara a los maestros, qué condiciones tienen las escuelas y cómo se distribuyen los recursos públicos.