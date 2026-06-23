De los estados con mayor rezago educativo: CNTE regresa a Oaxaca solo para terminar el ciclo escolar

Más de 800 mil estudiantes de educación básica en Oaxaca regresaron a las aulas este lunes 22 de junio, luego de que terminara el paro indefinido de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El magisterio mantuvo el paro nacional desde el pasado 25 de mayo y se prolongó durante cuatro semanas, lo que representó 20 días hábiles sin clases.

Durante ese periodo, cerca de 13 mil escuelas de la entidad suspendieron actividades académicas. Un lujo que no se pueden permitir los niños, sabiendo que en 2024, Oaxaca se ubicó en el segundo lugar nacional por rezago educativo.

CNTE tomó las calles de CDMX durante 4 semanas, mientras en Oaxaca no hubo clases

Durante el movimiento, los docentes participaron en diversas acciones de protesta tanto en Oaxaca como en la Ciudad de México (CDMX).

Entre ellas destacaron marchas, bloqueos, mítines y la instalación de campamentos en el Zócalo de la capital oaxaqueña y en el Zócalo de la Ciudad de México.

Las principales exigencias del magisterio estuvieron relacionadas con cambios al sistema de pensiones, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y diversas demandas de carácter laboral.

Aunque para el magisterio se trataba de una lucha, para miles de estudiantes la realidad fue otra: aulas vacias, niños sin aprender nada.

El rezago educativo en Oaxaca: números rojos por abandono escolar

Con base en el “Estudio Diagnóstico del Derecho a la Educación 2024”, los estados con mayor rezago educativo de ese entonces fueron:



Chiapas con 31.1%

Oaxaca con 29.1%

Michoacán con 28.9%

Guerrero con 28%

Veracruz con 25.5%.

Al ser uno de los estados con mayor índice de pobreza, el abandono escolar por falta de recursos suele una de las causas más comunes.

A esto se suma que, en muchas comunidades alejadas de Valles Centrales, la población es tan reducida que los grupos escolares suelen tener pocos alumnos y, en algunos casos, incluso escasean los maestros.

Niños: los más afectados del paro nacional de la CNTE

La suspensión de clases afectó de manera directa a más de 800 mil alumnos en Oaxaca y también provocó alteraciones en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

Durante las protestas se realizaron bloqueos carreteros, cierres en la terminal de abastecimiento de Pemex, casetas de peaje y en los accesos al Aeropuerto Internacional de Oaxaca, ubicado en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán.

Después de cuatro semanas de movilizaciones, los maestros acordaron levantar el plantón y reanudar las actividades escolares a partir de este lunes.

Con ello, más de 800 mil estudiantes regresaron a las aulas para concluir el ciclo escolar, cuyo calendario establece el fin de clases el próximo 15 de julio.

