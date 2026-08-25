Efecto Fujiwhara en el Pacífico: ¿La tormenta tropical “Iselle” devoró a “Julio”?

La tormenta “Julio” se degradó a remanente tropical en el Océano Pacífico, tras debilitarse al chocar con el ciclón “Iselle”, otro sistema que se encuentra mar adentro y lejos de las costas mexicanas, pero ¿se formó el efecto Fujiwhara?

¿Qué es el efecto Fujiwhara?

El efecto Fujiwhara ocurre cuando dos ciclones se acercan lo suficiente para interactuar entre sí. Sus campos de viento comienzan a influir y pueden hacer que ambos sistemas cambien de dirección o giren alrededor de un mismo punto.

Cuando las dos tormentas tienen una fuerza parecida, pueden mantenerse interactuando durante un tiempo y después separarse. Pero cuando una es claramente más fuerte, puede terminar absorbiendo a la más débil.

La #TormentaTropical #Julio se ha debilitado a #BajaPresión remanente y se localiza a más de mil kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, en #BajaCaliforniaSur. Debido a su debilitamiento, este es el último aviso del sistema. pic.twitter.com/5iNynuPWS4 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 25, 2026

Lo anterior fue lo que ocurrió con “Julio”, que de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), se convirtió en una baja presión remanente al oeste de Cabo San Lucas.

Aunque se habló primero de este efecto por la cercanía entre las dos tormentas, el NHC informó que ambos sistemas entraron en interacción donde “Iselle” terminó por absorber a “Julio”.

¿La tormenta tropical “Iselle” representa un riesgo para México?

De acuerdo con Conagua, el centro de la tormenta tropical “Iselle” se localiza a 1,245 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, presentando vientos máximos sostenidos de 95 km/h.

Se espera que se siga debilitando conforme se adentre a las aguas del Pacifico, por lo que para este miércoles 26 de agosto terminaría por degradarse a ciclón postropical.

Esta misma noche, el Centro Nacional de Huracanes prevé que los remanentes de “Julio” se muevan hacia la circulación de “Iselle”.

Es importante destacar que este fenómeno no representa ningún riesgo para México, por lo que no se resentirá sus efectos en las costas mexicanas.

¿Continuarán las lluvias en México?

México vivirá otro día de lluvias gracias a la onda tropical número 31 que está asociada a una zona de baja presión que en los próximos días podría convertirse en ciclón.

Esto provocará precipitaciones en los siguientes estados:



Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Por ello, Protección Civil pide extremar precauciones ante posibles inundaciones y encharcamientos severos en varias regiones.

