Se forma la Tormenta Tropical “Julio” en el Pacífico: ¿Afectará a México y cuál es su trayectoria?

La actividad de tormentas continúa generando actividad en aguas del Océano Pacífico. En la madrugada de este martes 25 de agosto, se confirmó que la depresión tropical Diez-E subió de categoría convirtiéndose en la tormenta tropical "Julio".

Recordemos que, además de este fenómeno, también está la tormenta tropical "Iselle" que también se formó hace unos días.

¿Cuál es la trayectoria de la tormenta tropical "Julio"?

En el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional, el centro del sistema se localizó a mil 310 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

El fenómeno tiene vientos máximos de 75 kilómetros por hora, con rachas que alcanzan los 95 kilómetros por hora, moviéndose al nor-noreste a 20 kilómetros por hora.

⚠️ 🌀 La #DepresiónTropical Diez-E se ha intensificado a la #TormentaTropical #Julio. Debido a su distancia y trayectoria no representa peligro para #México.



🤓 Más información de este sistema en: https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/fcq3MDpUPx — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 25, 2026

¿La Tormenta Tropical "Julio" es peligrosa para México?

Las autoridades informaron que por su distancia y trayectoria actual, "Julio" no representa peligro para la República Mexicana.

El sistema se mueve hacia el mar sin generar efectos sobre las costas mexicanas, por lo que las autoridades determinaron no emitir recomendaciones ni alertas para la población por este ciclón.

¿Dónde está la Tormenta Tropical "Iselle"?

La tormenta tropical "Iselle" también sigue su recorrido sobre las aguas del Pacífico. El ciclón está 970 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia, en Baja California Sur, con vientos de 100 kilómetros por hora.

El pronóstico dice que el fenómeno perderá fuerza durante los próximos días hasta degradarse sin acercarse a tierra firme.

Monitorean zona de baja presión al sur de Oaxaca

Al mismo tiempo que las tormentas, los meteorólogos vigilan de cerca una zona de baja presión al sur-suroeste de Oaxaca, relacionada a la onda tropical número 31.

Este sistema subió a 90% su probabilidad de desarrollo ciclónico a siete días, localizándose a mil kilómetros de Puerto Escondido, moviéndose hacia el oeste-noroeste.

Vigilan dos zonas más en el Pacífico

Los expertos también dan seguimiento a una segunda zona que podría formarse al sur de Oaxaca, Guerrero y Michoacán con 40% de probabilidad ciclónica.

También una tercera zona de baja presión ubicada alejada de Baja California Sur mantiene un 50% de probabilidad de convertirse en un nuevo sistema tropical durante la semana.