¿Qué es el “efecto medusa”? El fenómeno luminoso que dejó el cohete Falcon 9 de SpaceX en el cielo de Florida

El cielo de Florida sorprendió a sus habitantes la madrugada del martes 13 de octubre de 2026, cuando el lanzamiento de un cohete Falcon 9 de SpaceX dejó una nube luminosa con forma de medusa, visible en gran parte de la región. Este fenómeno, conocido como "efecto medusa", se produjo antes del amanecer.

¿Qué es el "efecto medusa"? La nube luminosa que dejo el cohete Falcon 9 de SpaceX en Florida

El lanzamiento de un cohete Falcon 9 de SpaceX sorprendió a habitantes de Florida la madrugada del martes 13 de octubre con una nube en forma de medusa. El fenómeno ocurrió durante la misión CRS-35, que transportó suministros y equipo científico a la Estación Espacial Internacional (EEI), como parte del programa de reabastecimiento de la NASA.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el cohete despegó a las 6:33 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40, ubicado en la Estación de la Fuerza Especial de Cabo Cañaveral, Florida.

¿Qué es el "efecto medusa"?

El "efecto medusa", conocido en inglés como jellyfish, es un fenómeno visual que ocurre cuando los gases de escape de un cohete se iluminan con la luz solar a gran altitud.

La combinación de la oscuridad en la superficie y la iluminación del Sol en las capas superiores de la atmósfera hace que la nube resplandezca y adquiera una forma que recuerda a una medusa.

La NASA explicó que este espectáculo suele producirse durante lanzamientos cercanos al amanecer o al atardecer, cuando los gases expulsados por el cohete reciben la luz solar y generan una silueta luminosa en el cielo.

Por eso, aunque en tierra todavía no haya salido el sol, las estelas del cohete pueden verse brillantes.

¿Qué transportaba el cohete Falcon 9?

El lanzamiento del 13 de octubre correspondió a la misión CRS-35 de SpaceX, la número 35 de sus vuelos comerciales de reabastecimiento para la NASA.

La nave Dragon transport+o más de 6 mil 300 libras de suministros y equipo con destino a la Estación Espacial Internacional.

