¿Cuál es la eficacia de la vacuna Pfizer para niños de 5 a 11 años?

En México, los niños de 5 a 11 años serán inmunizados contra Covid-19 con la vacuna de Pfizer, ¿cuál es su eficacia y desde cuándo se aprobó su uso en nuestro país?

La Secretaría de Salud (SSa) anunció hoy 14 de junio que la siguiente etapa de la jornada nacional de vacunación se dedicará a los niños y niñas de este grupo de edad, por lo que el 16 de junio abrirá el registro en Mi Vacuna.

Para inmunizar a los menores de 5 a 11 años se utilizará el biológico de Pfizer, farmacéutica con la que se firmó un contrato por ocho millones de dosis que se destinarán a este grupo etario.

¿Cuál es la eficacia de Pfizer para niños de 5 a 11 años?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) hizo una “evaluación exhaustiva y transparente” del biológico, a partir de la cual autorizó su uso de emergencia para niños de 5 a 11 años.

“En un estudio, la vacuna tuvo un 90.7 por ciento de eficacia en la prevención de Covid-19 en niños de 5 a 11 años”, detalló la FDA en un comunicado.

Asimismo, precisó que las respuestas inmunitarias de los niños de 5 a 11 años fueron comparables a las de las personas de 16 a 25 años de edad.

La seguridad de la vacuna se estudió en aproximadamente tres mil 100 niños de 5 a 11 años que recibieron la vacuna y no se han detectado efectos secundarios graves.

¿Cómo se aplica la vacuna Pfizer a niños de 5 a 11 años?

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el principio activo del biológico Pfizer para niñas y niños es idéntico al de la vacuna de adultos, con menor concentración porque está adaptada a este sector.

El esquema de aplicación es de dos dosis con intervalo desde 21 días y hasta mes y medio para conferir protección contra Covid-19, similar a la de personas adultas.

|Reuters

¿Qué contiene la vacuna Pfizer para niños de 5 a 11 años?

El biológico de Pfizer contra Covid-19 para menores de 5 a 11 años tiene el mismo componente para todas las edades; sin embargo, las dosis varían en cada grupo de edad.

La vacuna contiene un fragmento de ARN mensajero del Covid-19, el cual le enseña a las células del organismo a generar una respuesta inmunitaria al virus SARS-CoV-2. Esta respuesta brinda protección para evitar un contagio en el futuro.

¿Cuándo se aprobó la vacuna Pfizer en México?

En junio del año pasado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó el uso de emergencia de la vacuna Pfizer para los niños de 12 años en adelante.

Comité de Moléculas Nuevas 🧬 emite opinión favorable para ampliar uso de emergencia de vacuna Pfizer-BioNTech a partir de los 12 años.



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Conoce el proceso de optimización 👉https://t.co/gxqqRaZmn3 pic.twitter.com/IVzpitRdDn — COFEPRIS (@COFEPRIS) June 11, 2021

Esta decisión sobre la vacuna formó parte del proceso de aprobación necesario para el cumplimiento de los requisitos de calidad, seguridad y eficacia, indispensables al considerar el uso de un producto.

