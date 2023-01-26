Ejército israelí mata a 9 palestinos durante enfrentamiento

Este jueves se registró un enfrentamiento entre el ejército israelí y un grupo de palestinos armados en Cisjordania, lo que dejó como saldo nueve muertos, entre ellos una anciana, además de 12 heridos.

Las autoridades de Israel enviaron a las fuerzas especiales a Yenín para detener a los miembros del grupo armado Yihad Islámica sospechosa de haber perpetrado “múltiples atentados terroristas”.

Sin embargo, el ejército israelí fue recibido a balazos y durante el enfrentamiento con los palestinos murieron varios elementos, informaron las autoridades de Israel.

Por su parte, la Yihad Islámica confirmó que se enfrentó a las fuerzas israelíes cuando llevaron a cabo una incursión inusualmente profunda en el campo de refugiados de Yenín, bastión de militantes. Otro grupo islamista, Hamas, declaró que sus hombres también participaron en los combates.

Cuando las tropas se retiraron y el humo y los gases lacrimógenos se disiparon, los civiles que se mantuvieron alejados entraron en el campamento para comprobar si había víctimas. Un edificio de dos plantas que fue el foco de los combates quedó muy dañado.

|Reuters

No hubo víctimas del ejercito israelí. Al menos un palestino fue detenido durante la redada, según el comunicado militar de los palestinos

El Ministerio de Sanidad palestino describió las nueve víctimas mortales de Yenín como una anciana y ocho hombres. No se dispuso de inmediato de más detalles sobre sus identidades. Según el ministerio, al menos 29 palestinos, entre hombres armados y civiles, han muerto a manos del ejército israelí en Cisjordania desde el 1 de enero.

Tregua entre Yihaid e Israel está en peligro

El número de muertos -el más alto en Yenín en años- hizo que la Yihad Islámica advirtiera de que su tregua con Israel, acordada tras un breve intercambio de disparos a través de la frontera de la Franja de Gaza el año pasado, podría estar en peligro.

"Nos pusimos en contacto con los mediadores y les dijimos que lo que está ocurriendo en Yenín es una guerra israelí contra el pueblo palestino y que no se detiene en Yenín. Si continúa puede que no se limite a Yenín", dijo un representante de la Yihad Islámica.

