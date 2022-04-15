Policía de Israel se enfrenta a palestinos en mezquita de Jerusalén

Al menos 152 palestinos resultaron heridos este viernes (15 de abril de 2022) durante una serie de enfrentamientos con la policía de Israel dentro del complejo de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Se trata del más reciente brote de violencia que ha avivado el temor a que estalle otro conflicto.

La mayoría de las lesiones entre los manifestantes palestinos fueron provocadas por balas de goma, granadas de aturdimiento y golpes con porras de parte de la policía de Israel, según el más reciente informe de la Media Luna Roja Palestina.

NO QUIEREN QUE EL MUNDO VEA LA VERDAD: Soldados israelíes atacan a brutalmente a un periodista palestino en la mezquita de Al-Aqsa #Palestine #PalestineUnderAttack 🇵🇸 pic.twitter.com/1nju8OH3j2 — ChalecosAmarillosWorld🍀 (@ChalecosAmar) April 15, 2022

Israel en alerta máxima por ataques de parte de personas de procedencia árabe

Durante las últimas dos semanas, las fuerzas de seguridad de Israel han estado en alerta máxima después de una serie de ataques de personas de procedencia árabe en las calles de varios puntos del país.

Los enfrentamientos ocurridos en el recinto de Al-Aqsa en la Ciudad Vieja amurallada de Jerusalén plantean la amenaza de un episodio más grave, como la guerra de Gaza que tuvo lugar el año pasado.

El complejo de Al-Aqsa se asienta sobre la meseta de la Ciudad Vieja de Jerusalén del Este, que fue capturado por Israel en la guerra de Oriente Medio del año de 1967, y es conocido por los musulmanes como al-Haram al-Sharif, o El Noble Santuario, y por los judíos como el Monte del Templo.

🇮🇱 | La policía israelí arresta a cientos de alborotadores en la mezquita de Al-Aqsa durante las oraciones del viernes del Ramadán. pic.twitter.com/JhmoTWiZ6D — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 15, 2022

Palestinos agredieron a efectivos de las Fuerzas de Israel

En un comunicado, la policía de Israel señaló que cientos de palestinos arrojaron petardos y piedras contra sus fuerzas y hacia el área de oración judía cercana del Muro de los Lamentos en la Ciudad Vieja después de las oraciones matutinas de Ramadán.

La policía de Israel ingresó al recinto y en su comunicado agregó que ingresó a la mezquita de Al-Aqsa para "dispersarse y hacer retroceder a la multitud y permitir que el resto de los fieles abandonaran el lugar de manera segura". Tres oficiales resultaron heridos en los enfrentamientos.

La policía detuvo a cientos de palestinos, dijo en un tuit un portavoz del primer ministro israelí, Naftali Bennett.

הערכת מצב בבסיס יחידת המסתערבים של מג״ב עם מפכ"ל המשטרה ושר הבט״פ לגבי הר הבית והיערכות בשאר הארץ.



פועלים להעניק ביטחון לאזרחי ישראל. pic.twitter.com/foc0sXzqMf — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) April 15, 2022

Estamos trabajando para restaurar la calma, en el Monte del Templo y en todo Israel. Además de eso, nos estamos preparando para cualquier escenario y las fuerzas de seguridad están listas para cualquier tarea

Por su parte el Ministerio de Relaciones Exteriores de Palestina, refiriéndose a la violencia en el complejo sagrado de Jerusalén, señaló que el episodio "hace a Israel total y directamente responsable de este crimen y sus consecuencias".