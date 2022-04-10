Mueren dos mujeres palestinas tras ataque israelí en Cisjordania

Las fuerzas israelíes asesinaron a dos mujeres palestinas el domingo, la primera corrió hacia las tropas, mientras que la otra apuñaló e hirió levemente a un oficial de seguridad, por lo que ambas murieron por disparos de la Policía de Fronteras israelí en Cisjordania.

El derramamiento de sangre sigue a una serie de fuertes ataques árabes en Israel. También ha habido redadas israelíes en Cisjordania contra lo que el primer ministro Naftali Bennett ha denominado como "una nueva ola de terrorismo".

Cisjordânia: Forças de segurança matam mulher que esfaqueou polícia israelita - https://t.co/vFL4AJKAQ7 pic.twitter.com/G3J2mmqYlA — Agência Lusa (@Lusa_noticias) April 10, 2022

Funcionarios israelíes ya han dado algunas declaraciones

Funcionarios israelís dieron algunas declaraciones sobre la muerte de las dos mujeres palestinas; en el primer caso, no se encontró ningún arma en el cuerpo de la mujer a la que dispararon en Belén después de que esta ignorara las llamadas de los soldados y la advertencia de que dejara de acercarse, expresó el ejército israelí; además agregó que había iniciado una investigación.

Durante el segundo incidente, una mujer armada con un cuchillo fue asesinada a tiros después de herir levemente a un policía fronterizo paramilitar en Hebrón, frente a la Tumba de los Patriarcas, que los musulmanes llaman mezquita al-Ibrahim, dijeron funcionarios de seguridad israelíes.

El Ministerio de Salud palestino confirmó ambas muertes

Las fuerzas israelíes han estado en alerta máxima tras los ataques de tres miembros de la minoría árabe de Israel y dos palestinos de Cisjordania que han matado al menos a 14 personas en Israel desde finales del mes de marzo.

Más de 20 palestinos, muchos de ellos militantes armados, han sido asesinados por las fuerzas israelíes desde el mes de enero, mientras que los palestinos han informado de un aumento de la violencia por parte de los colonos israelíes en Cisjordania.

Israel dice que combatirá terrorismo sin concesiones

El funcionario israelí señaló que se realiza una lucha unida en contra del terrorismo, en particular contra quienes los ordenan y ayudan a que se ejecuten estas deplorables acciones.

Afirmó que el terrorismo es el resultado del veneno proveniente de la constante incitación por parte de organizaciones impulsadas por una ideología de odio, misma que termina costando vidas inocentes.

“Jóvenes israelíes que nunca le hicieron daño a nadie, fueron asesinados simplemente por ser israelíes. Combatiremos el terrorismo sin concesiones”, aseguró.

Last night, murderous terror struck in the heart of Tel Aviv. Young Israelis were murdered simply for being Israelis.



This terror is the result of ongoing incitement by terrorist organizations driven by an ideology of hate. We will fight terror without compromise. — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) April 8, 2022

Con información de Reuters.

