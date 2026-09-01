¿Trabajar? Mejor hacer campaña: 16 legisladores de Morena huyen de San Lázaro por un nuevo hueso a horas del nuevo periodo

Inicia periodo ordinario con 16 diputados suplentes de Morena tras dejar sus curules para buscar candidaturas en la Cámara de Diputados, dejando en evidencia una nula productividad con decenas de propuestas que jamás fueron aprobadas por el pleno.

El balance de los legisladores que pidieron licencia mostró saldos completamente blancos, acumulando iniciativas rechazadas o congeladas mientras operaban políticamente en sus respectivos estados rumbo a los comicios venideros.

Con la llegada obligada de suplentes novatos que requerirán capacitación exprés, el arranque legislativo queda marcado por curules vacías y un marcado contraste donde la ambición electoral superó el trabajo parlamentario.

