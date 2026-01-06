“México se está hundiendo”: Oposición acusa a Morena por alza de precios para el 2026

El senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, lanzó una dura crítica contra los gobiernos emanados de Morena, a los que calificó de manera reiterada como “brutos”, al asegurar que sus decisiones están llevando a México a una situación económica cada vez más complicada.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el también dirigente nacional del PRI afirmó que el país “se está hundiendo” debido, según dijo, al mal manejo de la economía por parte de la actual administración federal y de los gobiernos morenistas en general.

Alejandro Moreno advierte sobre inflación en 2026

En su posicionamiento, Alejandro Moreno sostuvo que para el año 2026 la inflación superará el 4 por ciento, lo que, en su opinión, tendrá un impacto directo en la capacidad adquisitiva de las familias mexicanas. De acuerdo con el senador, este escenario provocará que a los ciudadanos “no les alcance ni para lo más básico”, como consecuencia de lo que calificó como decisiones “torpes” del actual gobierno.

Moreno Cárdenas señaló que el aumento previsto en productos como los refrescos y las gasolinas desatará un efecto en cadena que encarecerá diversos bienes y servicios de consumo diario.

Según explicó, estos incrementos terminarán reflejándose en los precios de alimentos y productos esenciales, afectando de manera directa la economía de los hogares.

Críticas directas a Morena y su manejo económico

El senador priista insistió en descalificar a los integrantes de Morena, a quienes volvió a llamar “brutos”, al afirmar que no entienden cómo funciona la economía y que no tienen idea de cómo gobernar el país.

En su mensaje, aseguró que las autoridades morenistas carecen de preparación y sensibilidad para enfrentar los retos económicos que atraviesa México.

Además, Alejandro Moreno acusó que a los gobiernos de Morena “no les importa el pueblo”, al considerar que sus decisiones se toman sin evaluar el impacto real que tienen en la vida cotidiana de la población.

Impacto en el bolsillo de los ciudadanos, según el PRI

Para concluir, el líder del PRI sostuvo que cada decisión que adopta el actual gobierno federal repercute directamente en el bolsillo de la gente. Enfatizó que, desde su perspectiva, el alza en precios y la falta de una estrategia económica efectiva están deteriorando el nivel de vida de millones de mexicanos.

Las declaraciones de Alejandro Moreno se suman a la confrontación política entre la oposición y Morena, en un contexto marcado por el debate sobre la situación económica del país y las políticas públicas impulsadas por el gobierno federal.