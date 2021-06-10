En España, detienen a Diego El Cigala por violencia de género

Diego "El Cigala", famoso cantante de flamenco, fue detenido la noche del miércoles en un hotel de Madrid, España, por un delito de violencia de género que, de acuerdo con autoridades, se habría producido en la comunidad de Jerez de la Frontera, al sur del país.

"Se le detuvo ayer a las 10 de la noche en un hotel", señaló un portavoz de la Policía Nacional de España, organismo responsable del arresto.

El arresto de "El Cigala" se produjo a raíz de una denuncia en su contra que introdujo el miércoles su pareja en Jerez de la Frontera, Andalucía, señalando "malos tratos" que se produjeron "de manera habitual", de acuerdo con lo dicho por el portavoz.

De acuerdo con reportes de la prensa española, Diego Ramón Jiménez Salazar, nombre completo del intérprete, pasó la noche en los "calabozos" de una comisaría del centro de la capital española, y en el transcurso de este jueves se le "pondrá a disposición judicial del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Madrid".

Esta no es la primera vez que "El Cigala" tiene problemas con la justicia por cuestiones de violencia de género, pues en 2004 fue multado por haber amenazado y haber referido expresiones machistas contra una azafata en un vuelo desde Madrid, del que tuvo que ser desalojado.

Diego "El Cigala" reside desde hace años en República Dominicana, e incluso ya cuenta con la nacionalidad de aquel país. El cantante de flamenco estaba de visita en su natal España porque tiene previsto un concierto para este sábado por la noche en Andalucía, que hasta el momento sigue en pie.

¿Quién es Diego "El Cigala"?

Sobrino de los cantantes flamencos Rafael Salazar Motos y Rafael Farina, "El Cigala" inició su carrera a los 12 años, cuando ganó su primer concurso de flamenco y recibió el título de 'Mejor Cantaor de Getafe'.

Su apodo, "El Cigala", viene de los llamados hermanos Losadas, una etnia de origen gitano con la que aprendió música y flamenco.

A lo largo de su trayectoria ha lanzado 11 álbumes, siendo "Cigala le canta a México" el más reciente, lanzado en 2020, poco antes de la llegada de la pandemia de Covid-19.