El fin de una era: El rey Carlos rechaza vivir en el Palacio de Buckingham y este será su destino tras una renovación de 10 años

El Palacio de Buckingham, la casa real más famosa del mundo, se va a quedar sin reyes. El rey Carlos III y la reina Camila confirmaron oficialmente que no se mudarán a la residencia cuando terminen las obras de renovación en 2027. Con esto, el monarca de 77 años rompe una tradición que inició la reina Victoria en 1837 y prefiere quedarse a vivir en su actual casa de Londres, Clarence House.

La noticia se dio a conocer a través del informe financiero anual de la Corona. Aunque el palacio seguirá siendo el cuartel general para oficinas, eventos oficiales y las fotos familiares en el balcón, la idea es abrirlo mucho más al turismo para sacarle provecho a un edificio que se mantiene con dinero público. Además, el plan de no vivir ahí parece que será definitivo para las siguientes generaciones, ya que el príncipe Guillermo también avisó que no tiene ninguna intención de mudarse a Buckingham en el futuro.

The King and Queen leave Buckingham Palace by carriage procession as they travel to the Palace of Westminster for the State Opening of Parliament. pic.twitter.com/2L7Chu0F7Q — The Royal Family (@RoyalFamily) May 13, 2026

Una remodelación total y muchos secretos que esconde el palacio

Aunque acaban de terminar en una renovación masiva de diez años que costó unos 450 millones de dólares, el rey se niega a hacer del palacio su morada oficial. El arreglo era urgente: las tuberías de plomo, los cables y el sistema de calefacción seguían siendo los mismos desde la década de 1950.

A pesar de ser una oficina gigante, la propiedad cuenta con 775 habitaciones, 78 baños y comodidades dignas de una mini ciudad que ahora se usarán aún menos:

Instalaciones privadas: Tiene su propia oficina de correos, un cine, un consultorio médico, un taller de joyería y hasta un cajero automático privado.

La alberca escondida: Ubicada en una zona super reservada, es el lugar donde los príncipes Jorge, Carlota y Luis aprendieron a nadar.

Pasadizos de película: En el Salón Blanco hay un espejo que en realidad es una puerta secreta para que la familia real entre a los eventos sin que nadie los vea.

El jardín más grande: Cuenta con 42 acres de terreno en pleno centro de Londres con helipuerto y cancha de tenis, protegido por completo de las miradas de los turistas.

This summer, step inside the iconic Buckingham Palace — tickets are on sale now! 💂‍♂️👑✨



🏰 Explore one of the world’s few working royal palaces, open for summer 2026. Wander through dazzling State Rooms, admire priceless art, and soak up the grandeur of Britain’s monarchy.



👑… pic.twitter.com/9l5EgRE3y3 — Visit London (@visitlondon) March 28, 2026

Los impuestos del rey salen a la luz

Junto al anuncio de la mudanza cancelada, la Corona sorprendió al publicar por primera vez el historial de impuestos del rey Carlos III desde que asumió el trono en septiembre de 2022. Para dar más transparencia a la institución, el palacio reveló que el monarca ha pagado más de 39 millones de dólares en impuestos en los últimos años, divididos en pagos anuales de unos 15.4 y 17 millones de dólares.

Mientras el misterio de quién ocupará las habitaciones principales queda resuelto, el palacio se prepara para funcionar como un museo vivo y el centro ceremonial de la monarquía, perdiendo la "magia" de ser un hogar real por primera vez en casi 200 años.