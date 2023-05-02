Los protocolos más extraños que tiene la familia de la realeza británica

La realeza británica tiene algunas de las tradiciones, costumbres y protocolos más estrictos alrededor del mundo; desde las autoridades cercanas a la Corona, hasta el núcleo cercano a la familia, todos deben seguir una serie de lineamientos ancestrales para seguir la etiqueta de la nobleza en el Reino Unido.

Con la coronación del Rey Carlos III en puerta, a continuación recordamos algunos de estos protocolos, en especial los más extraños que siguen causando revuelo en las personas recién llegadas a la familia real, pues totalmente alejados de la tradición, necesitan capacitarse en academias especializadas para poder seguir las tradiciones de la realeza.

Desde cómo iniciar una conversación durante la cena, hasta los códigos en el maquillaje y color de uñas para las mujeres, estos son 10 tradiciones de la realeza británica que probablemente no conocías y que podrías ver en la coronación de Carlos.

10 costumbres extrañas en la realeza británica

Cabe señalar que la realeza británica no señala como obligatorio la realización de ningún punto; sin embargo, las han establecido como costumbres a lo largo de los años y son parte esencial de la historia en los protocolos de la Corona, por lo que aunque es posible ver excepciones, se procura seguir algunos de los siguientes distintivos.



Los hombres solo pueden usar pantalón largo a partir de los 8 años, sin importar la época del año.

En cualquier ceremonia, el orden apropiado de entrada es de "menor a mayor importancia" dentro de la familia real.

Al salir de viaje, todos los miembros de la familia deben llevar un traje de luto.

Las mujeres no pueden sentarse con las piernas cruzadas arriba de las rodillas. El protocolo indica que las rodillas van juntas y el cruce se realiza a la altura de los tobillos.

Están prohibidas las demostraciones de afecto en público. Si causó controversia la caminata de Meghan y Harry agarrados de la mano, difícilmente veremos un beso o un abrazo.

En la realeza británica, una de las etiquetas en los niños en no utilizar pantalones largos hasta los 8 años|REUTERS

¿Prohibidos los mariscos? La realidad es que al salir de casa procuran no comer ciertos tipos de alimentos para reducir la posibilidad de infección o intoxicación, con los mariscos en primer lugar.

En cenas formales, el rey o la reina debe iniciar una conversación primero con la persona que se encuentra a su derecha.

Solo se puede saludar a Su Majestad si este extiende la mano primero.

Las uñas pueden utilizar esmalte, pero únicamente de un color natural, al igual que los labios. Los tonos fuertes o muy contrastantes son un error de etiqueta para la realeza británica.

No pueden ir a dormir antes que el rey o la reina, ya que es considerado de mala educación.

¿Cuándo es la coronación de Carlos III?

La coronación de Carlos III será el próximo domingo 7 de mayo; sin embargo, la transmisión en México comenzará a partir del sábado 6 de mayo y la podrás seguir a través de los canales de Fuerza Informativa Azteca.

Se llevará a cabo un concierto especial transmitido por la BBC y que se celebrará en los terrenos del Castillo de Windsor, donde además del llamado Coro de la Coronación, también se presentarán estrellas de la música, que estarán acompañadas por The Coronation Choir, un grupo creado por coros comunitarios y cantantes amateur de todo el Reino Unido, además de “coros de comunidades de refugiados, sanitarios, personas LGTBQ+ y personas sordas”.