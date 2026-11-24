Esconderse de la policía llevó a dos personas en Polonia a elegir refugios muy incómodos. En el distrito de Radzyń Podlaski, en la provincia de voivodato de Lublin, los agentes hallaron a un hombre de 35 años dentro de un armario y a una mujer de 38 años en un palomar el pasado 20 de noviembre. Ambos intentaron esquivar a los oficiales, aunque sus historias cerraron de formas opuestas.

Huyó a otro país, se metió a un armario y ni siquiera iba a prisión

El hombre de 35 años cargaba con un susto enorme. Estaba convencido de que las autoridades lo buscaban para cumplir una condena de prisión. Por ese temor, huyó a la República Checa durante algún tiempo y luego llegó a una casa en Radzyń Podlaski.

La policía tenía el dato de su estancia y llamó a la puerta. Su pareja les aseguró que él ya se había marchado, pero los agentes dudaron y revisaron minuciosamente la vivienda. El comisario Piotr Mucha, de la comisaría de policía del distrito de Radzyń Podlaski, informó en un comunicado que encontraron al hombre oculto en un armario.

Niecodzienne kryjówki wybrały sobie dwie osoby poszukiwane przez organy ścigania. 3️⃣5️⃣-latek, którego miejsce pobytu mieli ustalić policjanci, schował się przed nimi w szafie z ubraniami. Z kolei 3️⃣8️⃣-latka, poszukiwana do odbycia kary pozbawienia wolności ukryła się w gołębniku. pic.twitter.com/gbXxD4l8bm — Policja Radzyńska (@KPPRadzynPodl) November 20, 2026

La ironía del caso: solo querían ubicarlo

Todo el viaje al extranjero y el encierro en el mueble sobraron. En realidad, los agentes solo intentaban localizarlo y obtener información sobre su paradero, muy lejos de la cárcel que él temía.

Por otro lado, la suerte de una mujer de 38 años, vecina de la comuna de Ulan-Majorat. La policía la rastreaba por delitos contra la familia y la tutela, pues recibió una condena de cuatro meses en prisión.

Para evitar el encuentro con los oficiales, decidió esconderse en un palomar. El comisario Mucha, describió la detención como otra situación insólita, y ahora ella cumplirá esa pena tras las rejas.

Con información de la Policía de Radzyńska