Estado de emergencia en China por inundaciones causadas por tifón Doksuri

China amanece este lunes bajo estado de emergencia debido a la cantidad de lluvia que ha caído desde el fin de semana por el impacto del tifón Doksuri que transformó las carreteras de Beijing en ríos que arrastraron automóviles, inundaron casas y negocios.

Alerta máxima en China

Las autoridades y los residentes del norte de China se encuentran en alerta máxima debido a las lluvias y tormentas más intensas de la última década en la región, que ocasionaron el desalojo de más de 100 mil personas.

Cientos de personas quedaron atrapadas en sus casas y vehículos y tuvieron que ser rescatadas.

Varias carreteras se inundaron y algunas sufrieron fracturas.

También se registraron deslizamientos de tierra

Los remanentes del tifón Doksuri, que tocó tierra el viernes por la mañana en la costa de la ciudad de Jinjiang, avanzan por el centro y norte del país, informa la agencia estatal de noticias Xinhua.

Miles de habitantes desalojados

Según el Centro Meteorológico Nacional de China, la precipitación media en Beijing alcanzó los 157 milímetros, mientras que en una aldea del distrito suburbano de Fangshan se registró una precipitación máxima que superó los 538 milímetros, lo que provocó un deslizamiento de tierras que obligó a evacuar a más de 10 mil residentes.

Las áreas más afectadas en la capital son las regiones oeste, sur y urbanas, lo que ha llevado al desalojo de más de 45 mil personas y la suspensión de operaciones de más de 200 líneas de autobús y varias rutas de tren en las áreas suburbanas.

La emergencia no ha terminado

En la provincia de Hebei, las autoridades meteorológicas pronostican que las precipitaciones acumuladas probablemente excedan los 250 milímetros en algunas áreas. Las ciudades afectadas en la región incluyen Zhangjiakou, Chengde, Tangshan, Baoding, la nueva área de Xiong'an, Langfang y Shijiazhuang, la capital provincial.

Específicamente, la ciudad de Baoding se ha visto duramente afectada por las poderosas inundaciones, lo que ha llevado al desalojo de más de 54 mil 890 personas.

Se derrumba puente por tifón

El nivel de riesgo de inundaciones en el norte de Baoding, donde un puente se derrumbó provocando que dos camiones cayeran al agua y una persona desapareciera, alcanzó el nivel II, el segundo más alto.

El tifón ha dejado el fallecimiento de al menos dos personas en China, 34 a su paso por Filipinas y Taiwán y más de 300 mil damnificados.

Se acerca otro tifón a China

A pesar de que ha disminuido la cantidad de viento y lluvia en China, el Servicio Meteorológico Nacional informó que no hay que bajar la guardia, porque se acerca un nuevo tifón, el Khanun, el cual está cerca de Filipinas, siguiendo una trayectoria similar a la efectuada por el Doksuri.

El tifón ha ganado fuerza mientras avanza hacia las aguas del norte del archipiélago, lo que ha generado preocupación en un país que todavía no se recupera del impacto del tifón Doksuri.