El Estado le falló dos veces a Dafne Zapata: “No es normal que una niña sea víctima de la violencia”

La mamá de Dafne Zapata Quintos aseguró que luchará “hasta las últimas instancias para que todos los asesinos” de su hija caigan; la menor tenía solo 13 años y su vida se apagó en una academia militarizada de Tamaulipas.

Tres personas están detenidas y vinculadas a proceso, por su presunta responsabilidad en la muerte de la menor; mientras que el padre de la víctima también enfrenta un proceso porque habría abusado de Dafne cuando tenía seis años.

La opinión de Lucy Bravo

"¿Cuántas veces puede fallarle el Estado a una misma niña?

Cuando México escuchó el nombre de Dafne, conoció la historia de una adolescente que murió en una academia militarizada en Tamaulipas.

Hoy ese caso es investigado como un presunto feminicidio, pero esa no fue la primera vez que el sistema le falló a Dafne.

Mucho antes de esa tragedia, Dafne ya era víctima en otro expediente cuando tenía apenas seis años, de una presunta agresión sexual a manos de su padre.

El proceso avanzó durante años entre recursos promovidos por la defensa del agresor y retrasos. Siete años después, por fin llegaría el juicio y entonces ocurrió lo impensable... Dafne murió antes de poder declarar.

Ahora existen dos expedientes distintos, uno por la presunta agresión sexual que sufrió siendo niña y otro por el presunto feminicidio que hoy investiga la Fiscalía.

Y sí, las autoridades dirán que seguirán investigando, que habrá peritajes, audiencias y diligencias, pero la realidad es que nada de esto debió ocurrir.

No, no es normal que una niña sea víctima una y otra vez de la violencia.

No es normal que en México alrededor de 10 mujeres sean asesinadas todos los días.

No es normal que cada 24 horas decenas de niñas y mujeres sean víctimas de delitos sexuales.

No, no es normal que Dafne no haya conocido lo que significa la palabra justicia en vida.

Y como ocurre con miles de víctimas en este país, quedan atrapadas en un sistema que parece diseñado para olvidarlas.

Dos carpetas de investigación, dos procesos penales, una misma niña, un mismo reclamo: justicia.

Esta no es solo la historia de Dafne, es la historia de un país donde la violencia puede alcanzarte una y otra vez, pero la justicia, esa difícilmente llega”.