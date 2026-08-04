“Rápido que se me está muriendo la niña": Filtran supuesta llamada al 911 de Estrellita “N” tras el feminicidio de Dafne Quintos

El caso de la menor de 13 años, Dafne Zapata Quintos, fallecida en la Academia Militarizada Doenitz, sigue revelando detalles y esta vez salió a la luz un audio de la supuesta llamada que hizo Estrellita "N" al 911.

¿Qué dijo en la llamada y qué es lo último que se sabe del caso de Dafne?

Filtran llamada de Estrellita "N" al 911

El audio de la supuesta llamada de Estrellita "N" al 911, que duraría alrededor de ocho minutos, circuló en redes sociales. En dicho material se puede escuchar a la mujer pedir auxilio para Dafne al número de emergencias.

Fue Alejandra Quintos, mamá de la menor, quien confirmó que la voz sí sería de Estrella, cuidadora del área femenil de la academia, a quien pudo reconocer por las llamadas telefónicas que sostuvo con ella mientras Dafne se encontraba en el curso de verano.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado oficialmente la veracidad del material auditivo.

¿Qué dijo Estrellita "N" en la llamada?

En la grabación se escucha a la señalada suplicar por ayuda para Dafne:

Estrella: "Señorita rápido porque creo que se me está muriendo la niña."

Persona de emergencias: "¿Cuál es la entrecalle?"

Estrella: "Estoy entre León privada, entre Desierto, entre Saltillo y Sonora...Por favor, por favor. ¡Dafne, Dafne!"

⚖️ Caso Dafne: Madre reconoce voz de detenida en audio al 911



En #Tamaulipas, la madre de Dafne Zapata identificó a la cuidadora Estrellita "N" en la llamada de auxilio realizada mientras la joven perdía la vida.



Además, el Tribunal de Justicia confirmó más de cinco denuncias… pic.twitter.com/cK64O7pyUq — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 4, 2026

¿Quiénes son los detenidos por el feminicidio de Dafne?

Por la muerte de la menor dentro de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, tres personas se encuentran vinculadas a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio:



Jorge Luis "N": Director de la Academia Militarizada.

Director de la Academia Militarizada. Estrellita "N": Cuidadora femenil del plantel.

Cuidadora femenil del plantel. Danna Yanina "N": Exalumna de la institución y primera detenida por el caso.

Danna Yanina "N" fue vinculada a proceso el martes 28 de julio, mientras que el 30 de julio la misma medida fue aplicada para Jorge Luis "N" y Estrellita "N".

Revelan detalles de lo que le hicieron a Dafne Quintos

Durante las audiencias se han revelado varios detalles de lo que le pudieron haber hecho a la menor de 13 años. Se confirmó que a la niña la dejaron sin comer, la golpearon y la torturaron cruelmente.

Aunque la Academia dijo que la menor sufrió una descompensación, la autopsia confirmó que Dafne murió por asfixia por sumersión, tenía agua dentro de sus pulmones.