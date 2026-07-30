Si el gobierno decide sobre los medios, tú no sabrás la verdad sobre corrupción, inseguridad y salud

Aunque parece inofensivo, que la Secretaría de Gobernación pueda crear una lista oficial de medios de comunicación reconocidos, representa un peligroso cambio para los ciudadanos, porque les quita la posibilidad de enterarse de la verdad sobre lo que ocurre en México.

La opinión de Andreina Andrade

“Cuídate mucho de los gobiernos que llegan con palabras bonitas para hacer cosas peligrosas. El gobierno anunció algo que parece inofensivo, pero puede que cambie para siempre lo que tú ves, lees y escuchas.

La Secretaría de Gobernación va a crear una lista oficial de medios de comunicación reconocidos. Los que entren a esa lista son los buenos, los que no entren no existen.

¿Y quién decide quién entra y quién no? El gobierno, el mismo que sale en esas noticias, el mismo al que esos medios tienen que cubrir.

Imagínate que tu jefe decide cuáles de tus compañeros de trabajo pueden hablar y cuáles no, y que los que no pueden hablar son justo los que se quejan de él.

Así va a funcionar esto, ya se dijo también que hay televisoras dedicadas de tiempo completo a hacerle propaganda a la oposición. Claro, no las nombraron, no tienen pruebas, solo el señalamiento, que es el paso justo antes de la acción.

Y tú dirá, ¿y esto a mí qué?

Pues te importa mucho, porque si el gobierno decide qué medios son válidos y cuáles no, tú solo vas a recibir la información que el gobierno quiere que recibas.

No vas a saber si hay corrupción en tu municipio, no sabrás si el dinero de tus impuestos se desvió, tampoco vas a saber la verdad sobre los índices de inseguridad, salud.

No le llaman censura, le llaman responsabilidad. Así que cuídate mucho de los gobiernos que llegan con palabras bonitas para hacer cosas peligrosas”.

