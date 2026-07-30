Se dicen preocupados por las mentiras: ¿ya olvidaron a la mujer que tomaba el sol en Palacio Nacional?

No era inteligencia artificial el video de la mujer asoleándose en Palacio Nacional, aunque el gobierno intentó decir que eran mentiras, el episodio tuvo un contundente final.

Desde Infodemia MX salieron a “desmentir” lo que según ellos era información falsa y afirmaron que los videos tenían “contradicciones evidentes entre ellos”. Pero días después, el Gobierno federal confirmó que sí era real la imagen de la mujer.

“Reconocemos el error que cometimos al calificar el material como falso. En consecuencia, ofrecemos una disculpa a las y los ciudadanos, y a quienes promovieron este contenido como verdadero”, dijo Miguel Ángel Elorza, presentador del Detector de mentiras en Palacio Nacional.