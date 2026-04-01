El “Detector de Mentiras” mintió: Infodemia admite error en video de mujer asoleándose en Palacio Nacional

En un ridículo histórico para el aparato de verificación del Estado, Miguel Ángel Elorza Vázquez, coordinador de Infodemia, tuvo que salir a pedir una disculpa pública. ¿La razón? El "infalible" sistema del gobierno juró que el video de una mujer asoleándose en un balcón de Palacio Nacional era una creación de Inteligencia Artificial (IA), cuando en realidad se trataba de un hecho auténtico que la propia presidenta Claudia Sheinbaum terminó confirmando.

El desmentido oficial, que durante días fue usado para acusar una campaña de desinformación, resultó ser la verdadera noticia falsa.

#EnLaMañanera | El Detector de Mentiras... si mintió 🤥



Miguel Ángel Elorza Vázquez, coordinador de #Infodemia, pido una #disculpapública por decir que el video de una mujer asoleándose en el balcón de Palacio Nacional era falso.



Declaró que el desmentido se fundamentó en un… pic.twitter.com/bOOFBcLHvL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 1, 2026

Plataformas "patito" y diagnósticos a medias

Elorza Vázquez justificó el error argumentando que se basaron en las plataformas Throestecam y Undetectable, las cuales supuestamente detectaron elementos sintéticos. Sin embargo, la realidad técnica era mucho más simple: el video no fue "creado" por una máquina; la IA solo se utilizó para escalar el tamaño de la imagen y mejorar su resolución.

Este "falso positivo" dejó en evidencia que el "Detector de Mentiras" de la mañanera, podría no tener la capacidad técnica o la voluntad editorial para distinguir entre una edición de mejora visual y un deepfake.

❌Falso que una mujer "tomó el sol" en Palacio Nacional



✅El video que circula en redes sociales es falso y fue generado con Inteligencia Artificial. De acuerdo con herramientas de detección del uso de esta tecnología, más del 71% del metraje fue creado con IA… pic.twitter.com/BOF8LAoB4R — InfodemiaMx (@infodemiaMex) March 19, 2026

La disculpa llega después de que Infodemia publicara un análisis "forense" asegurando que el 71% del metraje era creado por la IA. Esta versión se mantuvo incluso cuando expertos independientes y el equipo de Azteca Noticias señalaron que las sombras, la física y el entorno eran consistentes con la realidad.

El giro final lo dio la Presidenta al admitir que la persona en la ventana ya fue identificada y sancionada. Con esto, el "Balcongate" pasa a la historia no por la mujer en el balcón, sino por ser el caso donde el gobierno intentó usar la tecnología para ocultar un descuido administrativo, terminando en una disculpa pública que golpea la credibilidad de sus propios verificadores.

Disculpa incompleta

Pese a la admisión del error, la disculpa pública resultó incompleta y selectiva. Ni Miguel Ángel Elorza, ni su superior jerárquico, Jenaro Villamil, hicieron mención alguna del evidente “vuelo en parvada” de los comunicadores afines a la 4T.

Personajes como Manuel Pedrero, César Huerta y Juncal Solano, entre otros, respaldaron incondicionalmente la mentira oficial, utilizando sus plataformas para validar un diagnóstico falso sin el menor rigor periodístico, funcionando más como una caja de resonancia del poder que como informadores independientes.

Polémica en Palacio Nacional...



El video de una mujer en una ventana resultó ser real y dejó en evidencia a Infodemia. Miguel Elorza Vázquez tuvo que reconocer el error y ofrecer disculpas públicas, mientras que Jenaro Villamil también quedó en el centro de la controversia.



La… pic.twitter.com/G0aJe5sXlB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 1, 2026

Lo más alarmante de este "mea culpa" institucional es la total ausencia de autocrítica respecto al uso de los recursos públicos. En ningún momento se habló de sanciones para quienes, desde los medios del Estado y redes sociales financiadas con el dinero de todos los mexicanos, se dedican a descalificar sistemáticamente cualquier crítica que incomode al régimen. La disculpa de Infodemia ignora la gravedad de utilizar el aparato gubernamental para intentar silenciar la realidad, dejando claro que, para estos voceros, la prioridad sigue siendo proteger la imagen del poder por encima de la verdad.