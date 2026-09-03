Triplete de ciclones en el Pacífico: La rara alineación simultánea de 3 huracanes impulsados por “El Niño”

Los huracanes "Lowell", "Karina" y "Marie" coinciden de forma simultánea en el océano Pacífico impulsados por el calentamiento de "El Niño", un inusual fenómeno que mantiene activos a los tres sistemas a lo largo de miles de kilómetros de altamar y que científicos califican como un evento poco frecuente de presenciar.

Un fenómeno inusual en el Pacífico bajo la sombra de "El Niño"

La presencia simultánea de tres sistemas ciclónicos en el océano Pacífico ha encendido la atención de la comunidad científica y de las autoridades meteorológicas internacionales.

Los huracanes "Lowell", "Karina" y "Marie" se extienden a lo largo de miles de kilómetros de altamar, desde las aguas cercanas a la península de Baja California Sur hasta la región situada al sur de Hawái, en un fenómeno que los expertos califican como inusual y poco frecuente de presenciar.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, esta coincidencia temporal no significa que los sistemas se dirijan hacia un mismo punto ni que representen una amenaza conjunta para las costas de México. Sin embargo, la magnitud que han alcanzado individualmente ha requerido un monitoreo constante.

Diferencias de intensidad y el motor térmico entre los huracanes

Los datos del organismo estadounidense muestran diferencias notables en la intensidad de cada ciclón. El huracán Lowell se posiciona como el más potente del grupo al alcanzar la categoría 4, ubicándose a varios cientos de kilómetros de Hawái.

Por su parte, Karina se mantiene como un huracán mayor de categoría 3, avanzando de manera independiente hacia el Pacífico central. En tanto, el huracán Marie opera como un sistema de categoría 1, localizado a unos 660 kilómetros al suroeste del extremo sur de Baja California Sur.

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Especialistas en climatología han explicado las razones detrás de este despliegue ciclónico en cadena. Dado que gran parte de la energía de los ciclones proviene de las aguas oceánicas cálidas, el incremento térmico superficial actúa como un motor directo para su fortalecimiento.

¿Los huracanes tendrán impacto en costas mexicanas?

A pesar de la imponente presencia de los tres huracanes alineados, los meteorólogos han descartado una fusión o un impacto unificado. "Marie" es el único fenómeno que genera efectos directos sobre el territorio mexicano, manifestándose mediante oleaje elevado, corrientes de retorno y condiciones peligrosas para la navegación menor y los bañistas en las costas del suroeste del país y la península bajacaliforniana.

