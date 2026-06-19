Inésperado con Inés Sainz: Lionel Scaloni, el hombre humilde que desafió al destino para revivir a Argentina

En 2018, la selección de Argentina quedó sumida en la incertidumbre. Tras la caída en Rusia, apareció un nombre discreto, casi invisible: Lionel Scaloni. En su pueblo natal lo llamaban “El Leonidas de Pujato”, un guerrero silencioso que asumió el cargo como interino, sin experiencia previa como director técnico principal ni las credenciales de una estrella internacional.

Muchos pensaban que sería un técnico de transición, un puente breve hacia otro destino, pero el Leonidas no se rindió. Con humildad y coraje levantó un ejército de confianza, transformando la desunión en familia, el miedo en fe y la duda en certeza. Sus jugadores lo siguieron porque él los miraba como iguales, entendiendo perfectamente que la fuerza del grupo podía ser más grande que cualquier estrella solitaria.

El rugido del león: Del Maracaná a la gloria eterna en Qatar

El camino de la transformación se consolidó en la cancha y los resultados no tardaron en llegar:



El primer rugido: En 2021, la Copa América

En 2021, la La resurrección: En 2022, la Finalissima en el estadio de Wembley confirmó el regreso de Argentina a los primeros planos del fútbol mundial.

En 2022, la Finalissima en el estadio de Wembley confirmó el regreso de Argentina a los primeros planos del fútbol mundial. Lo inesperado: En Qatar sucedió la gloria. En la mejor final de la historia de los Mundiales, Argentina venció a Francia en un duelo épico, donde Lionel Messi por fin alzó aquel trofeo que tanto anhelaba y se merecía.

Scaloni, el Leonidas de Pujato, demostró que la grandeza nace cuando un hombre humilde se atreve a desafiar al destino.