¿Restos de placas tectónicas ancestrales? Hallan seis gigantescas estructuras en el manto terrestre con ayuda de la IA

Un hallazgo impresionante acaba de sacudir a la comunidad científica internacional: investigadores detectaron seis gigantescas estructuras ocultas en las profundidades del manto terrestre, justo en el límite con el núcleo líquido del planeta.

Este asombroso descubrimiento, realizado a casi tres mil kilómetros bajo nuestros pies, fue posible gracias al análisis de miles de terremotos mediante inteligencia artificial, revelando un enigma que cambia por completo lo que sabíamos sobre el interior de la Tierra.

Inteligencia artificial revela casi 175 mil señales sísmicas ocultas

El avance científico proviene de un exhaustivo estudio elaborado por especialistas del Instituto de Geología y Geofísica de la Academia China de Ciencias, publicado en la revista Journal of Geophysical Research: Solid Earth.

Para lograr este hito, los geofísicos entrenaron un algoritmo de aprendizaje profundo (deep learning) con el que procesaron más de 2 millones de datos sísmicos correspondientes a cerca de cinco mil sismos registrados a nivel global entre 1990 y 2024.

Gracias a esta innovadora herramienta tecnológica, el equipo logró aislar casi 175 mil señales sísmicas de alta precisión, un volumen de información diez veces mayor al que se tenía registro histórico.

Esto permitió comprobar que las anomalías subterráneas no son manchas aisladas, sino enormes cinturones o franjas conectadas entre sí que se extienden bajo regiones como el norte de Eurasia, Asia Central y el Atlántico Sur.

Placas ancestrales y el "motor térmico" que mueve al planeta

Los científicos barajan tres fascinantes hipótesis para explicar el origen de estas formaciones: podrían ser los restos de placas tectónicas ancestrales que se hundieron hace cientos de millones de años, acumulaciones de material a temperaturas extremas o zonas de intercambio térmico con el núcleo.

Comprender el comportamiento de estas franjas es vital, pues esta profunda frontera funciona como el motor térmico que mueve los continentes, alimenta los volcanes y moldea el campo magnético que protege al planeta.