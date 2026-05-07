Bajo las aguas de la Isla de Vancouver, el suelo marino no solo se está moviendo: se está despedazando. Un reciente y revelador estudio científico ha confirmado que estamos siendo testigos de un "accidente" planetario sin precedentes.

Una pieza gigante de la corteza terrestre, conocida como la placa Explorer, está siendo triturada y obligada a desaparecer, provocando grietas tan profundas que desafían lo que sabíamos sobre el comportamiento de nuestro planeta.

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Un choque térmico que detuvo el motor del mundo

Normalmente, el fondo del mar es frío y pesado, lo que le permite hundirse suavemente hacia el centro de la Tierra. Pero la placa Explorer cometió un error fatal en su trayectoria: se acercó demasiado a una zona de magma hirviendo. Este calor extremo la volvió liviana y débil, haciendo que, en lugar de hundirse, comenzara a flotar y a resistirse.

Esta lucha interna ha generado una tensión. Como resultado, la placa se ha fracturado de forma violenta, creando la Falla de Nootka. Esta cicatriz no es una simple grieta; es una zona de ruptura de 20 kilómetros de profundidad que está separando el suelo marino y permitiendo que el calor del interior de la Tierra escape hacia la superficie.

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El desprendimiento: La placa se rompe a 40 kilómetros de profundidad

Lo más impactante de este hallazgo es lo que sucede en las profundidades donde el ojo humano no llega. Las nuevas imágenes sísmicas muestran que la parte de la placa que ya estaba bajo el continente se está rompiendo como si fuera un pedazo de cartón viejo. A 40 kilómetros bajo nuestros pies, existen desgarros masivos que están desconectando a la placa Explorer del resto del sistema.

Mientras que las placas vecinas siguen moviéndose a un ritmo constante, la Explorer se ha quedado frenada, "mutilada" por la fuerza del roce y el calor. Este fenómeno, llamado desprendimiento, es el paso final antes de que una zona de subducción muera por completo. Es un evento que rara vez se puede observar en vivo, y está ocurriendo justo ahora.

Un nuevo mapa del caos subterráneo

Este descubrimiento cambia las reglas del juego para entender los terremotos y la evolución de la costa. Los científicos han propuesto un nuevo modelo para explicar cómo estas fallas actúan como "verdugos", cortando la corteza terrestre en pedazos y obligando al planeta a reconfigurar sus fronteras.

No estamos solo ante un cambio geológico; estamos presenciando el colapso de una estructura que tardó millones de años en formarse y que ahora se desintegra en las profundidades del océano.

