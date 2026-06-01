Crédito: Edgar Galicia, José María Jiménez y Gael Chávez | Libertad y crecimiento económico, ejes del encuentro empresarial encabezado por Grupo Salinas

Crédito: Edgar Galicia, José María Jiménez y Gael Chávez | Empresarios y líderes debaten el rumbo del país en aniversario de los Consejos Consultivos de Grupo Salinas

Crédito: Edgar Galicia, José María Jiménez y Gael Chávez | Grupo Salinas reúne a empresarios para discutir los retos de México y defender las libertades

Crédito: Edgar Galicia, José María Jiménez y Gael Chávez | El evento se llevó a cabo en la Universidad de la Libertad

Crédito: Fabiola Ivonne Rojas Cortes | Impulsarán una visión compartida sobre el futuro de México.

Los Consejos Consultivos Nacionales de Grupo Salinas celebraron este lunes su décimo aniversario con un encuentro realizado en la Universidad de la Libertad, en la Ciudad de México, donde empresarios, académicos y líderes de distintos sectores intercambiaron ideas sobre los retos que enfrenta el país y el papel de la iniciativa privada en su desarrollo.

La red empresarial, integrada por más de 400 empresarios, tiene como objetivo generar espacios de diálogo para analizar problemáticas nacionales y construir una visión compartida sobre el futuro de México.

Durante el evento, el presidente de Grupo Salinas, Ricardo B. Salinas Pliego, destacó la importancia de asumir una actitud activa frente a los desafíos actuales y defendió valores como la libertad, la propiedad y la responsabilidad individual.

“Nosotros elegimos la vida, la propiedad y la libertad, pero hay que defenderlo”, expresó ante los asistentes.

El empresario señaló que el entorno que vive México ha cambiado y consideró que el éxito depende en gran medida de las decisiones y acciones de cada persona. En ese contexto, llamó a defender las convicciones y los principios que, desde su perspectiva, permiten el desarrollo de la sociedad.

Libertad y democracia, temas centrales del encuentro

Entre las invitadas al aniversario estuvo la diputada, periodista e historiadora española Cayetana Álvarez de Toledo, quien participó en diversas actividades realizadas en la Universidad de la Libertad.

Durante su intervención, la legisladora sostuvo que México enfrenta riesgos para sus libertades y expresó críticas hacia los gobiernos de izquierda. También señaló que, a su juicio, las principales amenazas para la soberanía nacional provienen del crimen organizado, el narcotráfico y los modelos políticos que calificó como populistas.

En entrevista con Azteca Noticias, Álvarez de Toledo afirmó que los ciudadanos deben mantenerse atentos ante cualquier proceso que debilite las instituciones democráticas y llamó a defender la autonomía individual y las libertades civiles.

Empresarios piden impulsar el crecimiento y facilitar el emprendimiento

El encuentro también sirvió como espacio para discutir temas económicos y de desarrollo empresarial.

El empresario poblano Luis Lozano consideró que el país requiere enfocarse en resolver problemas concretos y dejar de lado la polarización política. Señaló que desafíos como la generación de empleo afectan a todos los sectores de la población sin distinción partidista.

Por su parte, la empresaria restaurantera Gabriela Cejudo expuso algunas de las dificultades que enfrentan los emprendedores al momento de formalizar un negocio. Entre ellas mencionó los trámites y procesos administrativos que, dijo, pueden convertirse en obstáculos para quienes buscan iniciar una empresa.

Las actividades realizadas por los Consejos Consultivos Nacionales de Grupo Salinas concluyeron con llamados a fortalecer la participación ciudadana, impulsar el emprendimiento y promover el intercambio de ideas como herramientas para enfrentar los desafíos económicos y sociales del país.

