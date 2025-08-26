Imagina trabajar 25 años en TV Azteca: Así reconoció Grupo Salinas a sus pilares

En un mundo empresarial cada vez más enfocado en la tecnología y la automatización, un poderoso mensaje resuena desde la cúpula de uno de los conglomerados más importantes de México: “el éxito no está en un software, un nuevo foro o una nueva cámara, sino en la gente que trabaja en esta empresa”. Con esta contundente visión, Benjamín Salinas Sada, Vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, lideró una emotiva ceremonia para celebrar a quienes han sido el pilar de TV Azteca durante décadas.

En el evento, se entregó el reconocimiento emblemático “Vida y Movimiento” a un grupo de 130 colaboradores que celebran 20 y 25 años de trayectoria ininterrumpida. Más que un premio, la ceremonia se convirtió en un homenaje a la lealtad, la pasión y el compromiso que han definido la historia de la televisión.

TV Azteca a la cabeza: Un liderazgo centrado en el talento humano

Durante su mensaje a los galardonados, Benjamín Salinas Sada profundizó en su filosofía de liderazgo, dejando claro que la tecnología es una herramienta, pero el verdadero motor del éxito es el factor humano.

“Una concesión, un software, un nuevo foro o una nueva cámara no garantizan el éxito. Lo que realmente nos hace fuertes y nos permite seguir adelante es la gente, su talento, su creatividad y su compromiso diario”, señaló Salinas Sada.

Esta perspectiva sitúa a la cultura organizacional de TV Azteca como un elemento clave en su estrategia de negocio, donde la valoración y el desarrollo de su equipo son fundamentales para competir y prosperar en la cambiante industria de los medios de comunicación.

Celebrando décadas que construyeron historia en TV Azteca

El reconocimiento a los colaboradores de TV Azteca no solo premia el pasado, sino que sienta las bases para el futuro de la organización.

Los 130 homenajeados, con 20 y 25 años de servicio, forman parte de la memoria viva de TV Azteca. Han sido testigos y protagonistas de la transformación de la televisión en México, contribuyendo desde sus distintas áreas a la consolidación de la empresa como un referente en la creación de contenidos en español.

Este tipo de eventos refuerza el sentido de pertenencia y motiva a las nuevas generaciones de colaboradores, demostrando que la trayectoria laboral y la lealtad son valores profundamente apreciados y celebrados en Grupo Salinas.