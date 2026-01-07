Nevadas en Hungría dejan bellas postales; temporada bate récord de 14 años

Las nevadas en Hungría han cubierto el país con hasta 40 centímetros de nieve, lo que ha llevado a un colapso en la infraestructura. Te dejamos algunas fotos.

Las nevadas en Hungría son una crisis climática sin precedentes en más de una década debido a una serie de tormentas invernales que han paralizado gran parte del territorio nacional.

Nevadas en Hungría alcanzan 40 centímetros, récord de 14 años en precipitaciones

De acuerdo con reportes de la prensa local emitidos este miércoles, la nación centroeuropea experimenta las precipitaciones de nieve más intensas detectadas en los últimos catorce años. Las mediciones en diversas zonas del país alcanzan ya los cuarenta centímetros de acumulación, una cifra que, según los registros históricos de plataformas meteorológicas especializadas, no se observaba con tal magnitud desde el mes de febrero del año 2012.

Esta situación ha generado un colapso significativo en la infraestructura de movilidad y en la capacidad de respuesta de los servicios sanitarios. El Servicio Nacional de Emergencias Médicas ha reportado una actividad sin precedentes durante la última jornada, contabilizando un total de 4.690 asistencias en todo el territorio magiar.

Crisis climática provoca colapso en infraestructura y servicios de emergencias médicos

El escenario para los próximos días se presenta sumamente hostil. Tras registrarse mínimas de diez grados bajo cero recientemente, los modelos de predicción meteorológica advierten que durante las próximas seis madrugadas el frío se intensificará notablemente. Se espera que en diversas provincias húngaras el mercurio caiga hasta los veintidós grados bajo cero, prolongando una situación de riesgo extremo para la población civil.

