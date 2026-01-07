Nevadas en Hungría dejan bellas postales; temporada bate récord de 14 años
Las nevadas en Hungría han cubierto el país con hasta 40 centímetros de nieve, lo que ha llevado a un colapso en la infraestructura. Te dejamos algunas fotos.
Las nevadas en Hungría son una crisis climática sin precedentes en más de una década debido a una serie de tormentas invernales que han paralizado gran parte del territorio nacional.
Nevadas en Hungría alcanzan 40 centímetros, récord de 14 años en precipitaciones
De acuerdo con reportes de la prensa local emitidos este miércoles, la nación centroeuropea experimenta las precipitaciones de nieve más intensas detectadas en los últimos catorce años. Las mediciones en diversas zonas del país alcanzan ya los cuarenta centímetros de acumulación, una cifra que, según los registros históricos de plataformas meteorológicas especializadas, no se observaba con tal magnitud desde el mes de febrero del año 2012.
Esta situación ha generado un colapso significativo en la infraestructura de movilidad y en la capacidad de respuesta de los servicios sanitarios. El Servicio Nacional de Emergencias Médicas ha reportado una actividad sin precedentes durante la última jornada, contabilizando un total de 4.690 asistencias en todo el territorio magiar.
Crisis climática provoca colapso en infraestructura y servicios de emergencias médicos
El escenario para los próximos días se presenta sumamente hostil. Tras registrarse mínimas de diez grados bajo cero recientemente, los modelos de predicción meteorológica advierten que durante las próximas seis madrugadas el frío se intensificará notablemente. Se espera que en diversas provincias húngaras el mercurio caiga hasta los veintidós grados bajo cero, prolongando una situación de riesgo extremo para la población civil.
Reuters | Las precipitaciones de nieve acumuladas en diversas regiones de Hungría alcanzan niveles que no se registraban desde el año 2012, dificultando el tránsito de peatones y vehículos.
Reuters | Equipos de Protección Civil trabajan conjuntamente con los servicios médicos para acceder a las localidades de montaña donde el hielo y la nieve han bloqueado las rutas de entrada.
Reuters | El sistema ferroviario y el transporte urbano en las principales ciudades han sufrido interrupciones severas, dejando a miles de ciudadanos sin su principal medio de transporte.
Reuters | Tras la activación del “código rojo”, las instituciones sociales han abierto sus puertas para acoger a personas vulnerables ante el riesgo crítico de muerte por hipotermia.
Reuters | El Servicio Nacional de Emergencias Médicas (OMSZ) ha reportado un aumento drástico en las llamadas de auxilio, principalmente por accidentes relacionados con el estado de las aceras.
Reuters | Equipos de Protección Civil trabajan conjuntamente con los servicios médicos para acceder a las localidades de montaña donde el hielo y la nieve han bloqueado totalmente las rutas de entrada.
