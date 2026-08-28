El modelo urbano que demuestra cómo prevenir las inundaciones y gestionar el agua del futuro

Durante la celebración de la Semana Mundial del Agua en Estocolmo, Suecia, especialistas del sector hídrico y la delegación mexicana participante analizaron la urgencia de reconfigurar la infraestructura urbana en México para hacer frente a los eventos meteorológicos extremos. El encuentro expuso cómo parques diseñados bajo conceptos de infraestructura verde en la capital sueca son capaces de retener temporalmente hasta 120 mil litros de agua pluvial para evitar la saturación de la red de drenaje y reducir el riesgo de inundaciones urbanas.

Experto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y representantes de organismos del sector coincidieron en que la prevención hidrológica en la Ciudad de México y otras grandes urbes del país no requiere descubrir nuevas tecnologías, sino superar la brecha presupuestal y de planeación de largo plazo.

La brecha presupuestal y la falta de inversión hídrica en México

A pesar de contar con marcos normativos y diagnósticos precisos sobre la vulnerabilidad hídrica del país, los especialistas advirtieron sobre la marcada diferencia entre los recursos asignados y las necesidades reales de infraestructura.

El coordinador ejecutivo de la Red de Agua de la UNAM, Jorge Arriaga, recordó que más de dos terceras partes del territorio en México son zonas áridas o semiáridas. Destacó que, aunque las lluvias intensas generan emergencias temporales, el país enfrenta periodos severos de estiaje derivados del fenómeno de El Niño.

El presidente del Consejo Consultivo del Agua, Raúl Rodríguez, y el director ejecutivo de Agua Capital, Eduardo Vázquez, explicaron que mientras el Presupuesto de Egresos de la Federación destina cerca de 36 mil millones de pesos anuales al sector, análisis realizados junto con la UNESCO estiman que se requieren al menos 160 mil millones de pesos al año durante las próximas dos décadas.

Organismos como la CEPAL y la OCDE sugieren destinar aproximadamente el 1 % del Producto Interno Bruto (alrededor de 360 mil millones de pesos) para garantizar la seguridad hídrica, desazolvar presas y modernizar el uso del agua en el sector agrícola.

Innovación juvenil mexicana presentada en Suecia

En el marco del Premio Juvenil Mundial del Agua 2026 celebrado en Estocolmo, jóvenes estudiantes originarios de Cabo San Lucas, Baja California Sur, representaron a México con un proyecto sustentable diseñado para reducir la contaminación por aceites y combustibles en zonas costeras.

Los estudiantes Micaela Benítez López y Omar Quijano Martínez desarrollaron un sistema que aprovecha los residuos de la palma local para absorber hidrocarburos en embarcaciones y marinas. Aunque el certamen internacional fue otorgado a un proyecto de Canadá, la propuesta mexicana destacó por ofrecer un modelo de economía circular enfocado en la conservación de los ecosistemas marinos.