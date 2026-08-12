Megacorte de agua en Jalisco: Días, horarios y lista de 130 colonias sin suministro

Más de 130 colonias y fraccionamientos de Puerto Vallarta, Jalisco , tendrán afectaciones en el suministro por un megacorte de agua a partir de las 6:00 de la mañana del miércoles 12 de agosto de 2026, debido a trabajos de reubicación de infraestructura hidráulica relacionados con la segunda etapa de obras de la autopista Puerto Vallarta–Las Varas.

El servicio no regresará al mismo tiempo para todos; Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta (SEAPAL) informó que la recuperación comenzará el viernes 14 de agosto al mediodía y continuará durante el sábado 15 y domingo 16 , dependiendo de la zona y de la recuperación de presión en los tanques.

¿Cuándo regresará el agua en Puerto Vallarta, Jalisco?

La normalización tras el megacorte de agua será gradual y tendrá diferentes horarios de acuerdo con la ubicación de cada colonia.

Viernes 14 de agosto , desde el mediodía: habrá recuperación con baja presión durante el fin de semana en zonas como Aeropuerto, Agua Zarca, Aramara, Balcones de Vallarta, Díaz Ordaz, Fluvial Vallarta, Marina Vallarta, Las Juntas, Las Mojoneras, La Aurora, La Vena y Villas del Mar.

Sábado 15 de agosto durante la mañana: el suministro comenzará a recuperarse con intermitencias en colonias como Las Aralias, Las Gaviotas, Lomas del Coapinole, Los Mangos, Los Sauces, Vallarta 500, Vallarta 750, Versalles, Coapinole, El Magisterio, El Mangal, Loma Bonita y Lomas del Progreso.

Domingo 16 durante la mañana: la recuperación llegará a zonas como Campestre San Nicolás, El Salitrillo, Maralta, Vista Pacífico, La Parota, Lomas de San Nicolás II, Valle de San Nicolás y Villa de San Nicolás.

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¿Por qué habrá megacorte de agua?

La suspensión será necesaria para realizar cuatro conexiones de tubería en las líneas de llenado y bajada del Tanque San Francisco; las maniobras forman parte de trabajos para reubicar y modernizar infraestructura hidráulica.

SEAPAL Vallarta recomendó almacenar agua con anticipación y utilizarla de manera responsable durante la afectación; el organismo supervisará las maniobras para facilitar una recuperación ordenada del servicio.