El monstruo del lago Ness de América reaparece: turistas captan a la extraña criatura “Champy”

El monstruo del lago Ness tiene competencia directa en América. Turistas captaron en video a una extraña figura que surcaba las aguas del lago Champlain, justo en la frontera entre Nueva York y Vermont. Quienes habitan la zona la llaman "Champy", y este reciente avistamiento desató de inmediato el morbo en redes sociales, reavivando un debate que lleva siglos sin resolverse: ¿qué se esconde realmente en la profundidad de este cuerpo de agua?

El 7 de agosto, visitantes hospedados en Marine Village Cottages notaron un objeto oscuro que rompía la superficie. Beth Haig, una de las testigos, relató al Adirondack Explorer que al principio pensó que era una ola común. Sin embargo, la figura reveló un movimiento serpenteante de gran tamaño. Su acompañante, Hailee Finkle, sacó su celular y grabó un clip de 24 segundos antes de que el fenómeno desapareciera bajo el agua.

Un encuentro que desafía a los escépticos

Aunque Hailee se considera una persona apegada a los hechos científicos, reconoció que tener la escena frente a frente la hizo dudar. Por su parte, Susan Sisti madre de Hailee comparó el movimiento del animal con el de una lancha rápida y detalló que la estructura física recordaba a un caimán sumergido, pero con proporciones que superaban por mucho a cualquier reptil documentado en la región.

A menudo se compara a Champy con el famoso monstruo del lago Ness de Escocia|Sandra Mansi/Pomeroy Foundation

La leyenda viva que sostiene al turismo

La fiebre por "Champy" tiene raíces profundas. Desde 1609, el explorador Samuel de Champlain documentó un pez gigante protegido con escamas grises tan duras que ninguna daga lograba atravesarlas. Más tarde, en 1819, el capitán Crum aseguró cruzarse con una serpiente negra de 57 metros, con ojos enormes del color de una cebolla pelada y una estrella blanca en la frente. Hoy, esta fascinación impulsa cafeterías temáticas y un turismo que llega buscando respuestas.

Cineastas como Kelly Tabor y Richard Rossi defienden la existencia de la bestia y preparan una película para 2027, asegurando que ellos mismos documentaron una forma gigantesca apenas en junio de este año.

¿Bestia prehistórica o ilusión óptica?

Los científicos mantienen la cabeza fría ante el fenómeno. Señalan que los troncos flotantes, las condiciones inusuales de luz o simples grupos de algas crean ilusiones ópticas perfectas. Aun así, los gobiernos de Nueva York y Vermont aplican el principio de precaución con una ley clara: si la criatura existe, nadie tiene permitido lastimarla o acosarla.