El ‘Monstruo de Toluca’ recibe nueva sentencia; deberá cumplir 355 años de prisión

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que obtuvo una nueva sentencia condenatoria contra Oscar García Guzmán, conocido como el “monstruo de Toluca”, ahora por 55 años de prisión por el feminicidio de una joven a quien asesinó en 2012 en Huixquilucan.

En comunicado, indicó que el día de los hechos la víctima se encontraba en compañía de Oscar García Guzmán en un inmueble del paraje El Mirador, sitio en el que le causó la muerte por traumatismo craneoencefálico y posteriormente trasladó el cuerpo y lo abandonó envuelto en cobijas.

El "monstruo de Toluca" suma ahora 355 años de prisión, todo por condenas que ha obtenido la Fiscalía del Edomex al acreditar su participación en al menos cuatro feminicidios, un homicidio de un nombre, así como delitos vinculados a la desaparición de persona y una violación.

Recibe dos condenas en un mes

La FGJEM añadió que, unos días antes, obtuvo sentencia de condena de 62 años y 6 meses de prisión para este sujeto por el feminicidio de una mujer de 27 años, ilícito perpetrado en Toluca.

#Sentenciado. La #FiscalíaEdoméx obtuvo una séptima sentencia de condena en contra de Oscar García Guzmán, señalado como delincuente serial tras acumular 4 sentencias por feminicidio, una por homicidio, una por desapareción y una por violación. (1/2) https://t.co/p5jOSCWpuw pic.twitter.com/DobBodk7kH — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 23, 2023

"Anteriormente, en mayo de 2022, la Autoridad Judicial emitió condena en su contra de 62 años 6 meses de prisión por feminicidio contra una joven de 25 años. En tanto que el 1 de abril de 2022 fue condenado a 62 años y 6 meses de cárcel por el homicidio de un hombre en Xonacatlán; el 30 de marzo del año pasado fue sentenciado a 62 años y 6 meses de prisión por el feminicidio de una joven de 23 años", explicó la corporación.

A estas sentencias se suman dos más: una por la violación de una mujer en Toluca y otro por delitos vinculados a la desaparición de una joven, también en el mismo municipio.

Monstruo de Toluca lleva en prisión desde el 2019

Oscar García Guzmán, conocido como el "monstruo de Toluca" fue detenido en diciembre de 2019 cuando circulaba por la Avenida de los Maestros, colonia Casco de Santo Tomás, en la Ciudad de México.

En aquel entonces se montó un operativo en el que participaron Agentes de Investigación de la Fiscalía Edomex y la CDMX. Tras ser detenido, fue ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social en la entidad mexiquense, en donde ha recibido todas las condenas con las que suma 355 años de prisión.