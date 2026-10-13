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Predialazo y drones: El golpe al bolsillo en el Valle de México

El negocio detrás del ordenamiento en el área metropolitana: Remate de casas y espiar propiedades desde el aire; tasas catastrales por los cielos.

Por: Laura Casillas

La imposición de un programa de ordenamiento en el área metropolitana amenaza directamente el patrimonio de los habitantes del Valle de México mediante la actualización de valores catastrales a precio comercial, la subasta y venta forzosa de terrenos, y el sobrevuelo de drones para vigilar cada metro cuadrado construido en los hogares.

Mientras los vecinos exigen un alto a estas medidas recaudatorias, las autoridades intentan maquillar el descontento social prometiendo modificaciones a un proyecto diseñado para exprimir el bolsillo ciudadano.

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