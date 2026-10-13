Predialazo y drones: El golpe al bolsillo en el Valle de México

La imposición de un programa de ordenamiento en el área metropolitana amenaza directamente el patrimonio de los habitantes del Valle de México mediante la actualización de valores catastrales a precio comercial, la subasta y venta forzosa de terrenos, y el sobrevuelo de drones para vigilar cada metro cuadrado construido en los hogares.

Mientras los vecinos exigen un alto a estas medidas recaudatorias, las autoridades intentan maquillar el descontento social prometiendo modificaciones a un proyecto diseñado para exprimir el bolsillo ciudadano.

