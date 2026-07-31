¿Qué pasará en los países de América Latina por “El Niño”? Lista de países y afectaciones

El fenómeno de "El Niño" puede modificar de manera importante el clima en varios países de América Latina, provocando desde lluvias intensas e inundaciones hasta sequías prolongadas y olas de calor. Conoce que países estan bajo vigilancia y cuáles podrían ser sus principales afectaciones.

México

De acuerdo con las autoridades, se espera que el evento climático traiga un incremento de las temperaturas en el país y también de lluvias, en particular aquellas relacionadas con la temporada de ciclones en el Pacífico.

Centroamérica

Para la franja de Centroamérica, el panorama pinta con temperaturas altas, según se dio a conocer el pasado 23 de julio al término de LXXXI Foro del Clima y de XXXII Foro Hidrológico de Ameríca Central.

De acuerdo con CNN, "El Niño" podría afectar a aproximadamente 16 millones de personas de América Latina y el Caribe.

EL incremento de las temperaturas en algunas regiones podrían ser de 3.0°C en algunas zonas de Guatemala, donde podría verse afectada la agricultura y subir el precio en los alimentos.

Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional de Argentina (SMN) mencionó que el 1 de julio, según sus pronósticos, la temperatura estará por encima de sus valores normales en el trimeste de julio, agosto y septiembre, además de la probabilidad de que continúe.

Es decir, Argentina espera aumentos de lluvias y temperaturas tanto en el norte como al sur del país.

Brasil

El pronóstico para Brasil es que "El Niño" proveque sequía en el norte y este del Amazonas y episodios de lluvias intensas en el sur, así lo dió a conocer Gilvan Sampaio, meteorólogo del Instituto Nacional de Investigación Especial (INPE).

Además detalló que la sequía y las lluvias intensas pueden generar afectaiones severas en la agricultura.

Chile

El Sevicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (Senapred) espera deferentes tipos de afectaciones para la región del país.

Para la zona de norte altiplánica, se espera una sequía, afectando las actividades agrícolas. Para la zona centro y centro-sur, las lluvias estarán presente. Finalmente, para la zona austral, el Senapred llama a conservar agua y proteger del frío los cultivos y los animales.

Colombia

Por su parte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) prevee afectaciones por mayores temperaturas, menores lluvias en las regiones Pacífica, Andina y Caribe, además de una reducción de los niveles de ríos y lagos que podrían impactar en el abasto de agua para el uso humano y mayor riesgo de incendios forestales.

Perú

El Servicio Meteorológico de Perú (Senamhi), informó que se mantiene estado de alerta por “El Niño”, que considera podría extenderse hasta abril de 2027.

Algunos pronósticos son que de julio a septiembre haya temperaturas “muy por encima de sus valores habituales en toda la costa”, mientras que las lluvias podrían crecer “con episodios localizados”.

