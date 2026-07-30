Javier Milei firma decreto para expulsar a extranjeros que difundan mensajes de odio contra los argentinos

El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado este jueves 30 de julio de 2026 en el Boletín Oficial, el cual modifica la Ley de Migraciones para autorizar la cancelación de residencias y la prohibición de ingreso al país a aquellos extranjeros que emitan mensajes de odio, discriminación o inciten a la violencia contra la nación, sus ciudadanos o sus símbolos patrios.

La normativa se fundamenta en un presunto aumento de actos de hostilidad hacia la identidad nacional, que se registraron después de la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, aunque el Poder Ejecutivo aclaró que la medida excluye explícitamente el disenso ideológico, la crítica política o el debate académico amparados por la libertad de expresión.

La medida impulsada por la Casa Rosada generó un debate tanto técnico como político por la forma en la que podría ser implementada y si genuinamente se apega a la Constitución Nacional. El abogado constitucionalista Félix Lonigro advirtió que, si bien el contenido conceptual busca proteger a la población, el principio de legalidad exige que las restricciones migratorias sean legisladas formalmente por el Congreso de la Nación y no mediante facultades ejecutivas extraordinarias, salvo que existan circunstancias de urgencia comprobadas.

¿Podrá hacerla válida?

La validez del decreto dependerá del procedimiento legislativo, que requiere el dictamen de la Comisión Bicameral Permanente y también del respaldo de al menos una de las cámaras del Congreso de la Nación para mantener su vigencia. Además de los aspectos procedimentales, Lonigro señaló el riesgo de discrecionalidad en la aplicación de la norma si la ejecución de las deportaciones queda bajo la órbita exclusiva del Poder Ejecutivo o de la Dirección Nacional de Migraciones, omitiendo la intervención de un juez que analice de forma imparcial cada expediente.

Esta propuesta llega después de las denuncias del gobierno argentino sobre presuntas campañas de desprestigio en redes sociales dirigidas por figuras públicas internacionales. Ante el margen de interpretación que abre el texto oficial sobre lo que constituye un "agravio", juristas e instituciones remarcan que el respeto al Estado de derecho exige que cualquier sanción o expulsión del territorio nacional sea determinada por el Poder Judicial y no por decisiones administrativas sujetas a criterios políticos coyunturales.