“No tengan miedo”: Maestro calma a niños en pleno sismo de Chiapas y Guatemala

La reacción de un maestro durante el sismo de magnitud 7.4 en Chiapas y Guatemala del 17 de julio se convirtió en una de las imágenes más comentadas tras el movimiento telúrico.

Aunque el epicentro se ubicó a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, uno de los momentos más difundidos ocurrió en una escuela del caserío Ojo de Agua, en Guatemala.

Maestro calma a niños en pleno sismo

El profesor, identificado en redes sociales como Jorge Mario Montúfar de León, impartía una clase cuando comenzó el movimiento telúrico.

En ese momento se encontraba grabando a sus alumnos dentro del salón, pero en cuestión de segundos, el temblor sorprendió a todos y varios niños reaccionaron con gritos y muestras de temor.

Mientras los estudiantes se alarmaban por la intensidad del sismo, el docente evitó perder la calma y tomó el control de la situación. Con instrucciones firmes y claras pidió a los menores protegerse debajo de sus bancas, siguiendo las medidas de seguridad establecidas para este tipo de emergencias.

🇬🇹 / 🇲🇽 Maestro mantiene la calma y protege a sus alumnos durante el #sismo M 7.4.



El profesor Jorge Mario Montúfar de León, docente de la escuela en el caserío Ojo de Agua, Guatemala, demostró una serenidad ejemplar. Se observa cómo guía con tranquilidad y firmeza a los niños… pic.twitter.com/Y4aB9meN6d — SASSLA (@SasslaMx) July 17, 2026

Cuando el movimiento comenzó a disminuir, el maestro organizó la salida del grupo de manera ordenada y condujo a los alumnos hacia una zona segura. Durante todo el proceso continuó hablándoles con tranquilidad para evitar que el miedo provocara una reacción descontrolada entre los niños.

“Bueno no griten, no griten, métanse abajo (de sus mesas) ya va a pasar, no tengan miedo, no tengan miedo, este temblor fue bien fuerte, pero no tengan miedo. Por favor, ahora salgan con un cuadernito en su cabeza, salgan, poco a poco, abran la puerta, por favor, abran la puerta, con cuidado para abajo, al patio, vamos al patio, este temblor si fue bien fuerte, pero no tengan miedo”, dijo Jorge Mario Montúfar.

Reconocen a maestro por mantener la calma en sismo

Diversas instituciones relacionadas con la gestión de riesgos y la protección civil retomaron la grabación para resaltar la importancia de actuar con serenidad durante un sismo.

Entre ellas estuvo la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos de México, perteneciente al Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), que compartió el video en sus canales oficiales.