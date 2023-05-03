“El Niño” traerá altas temperaturas en el mundo que romperán récord, señaló la OMM

La posiblidad de que "El Niño" se instaure de mayo a septiembre de este año es del 60% al 80%, en muchas regiones del mundo provocará un aumento en las temperaturas, señaló la Organización Meteorológica Mundial, (OMM).

"Los próximos meses, de mayo a julio, tenemos un 60% de posibilidades de entrar en una fase de "El Niño". Esta probabilidad aumentará al 70% si miramos el período de julio a agosto e incluso al 80% si vamos a agosto pasado", dijo Wilfran Moufouma-Okia, Jefe de división de servicios de predicción del clima de la OMM durante una conferencia en Ginebra, Suiza.

De acuerdo con la OMM, el episodio de "La Niña" duró tres años y ha terminado en el Océano Pacífico, indicó que en estos momentos, las condiciones actuales son neutras, es decir no hay ni episodio de "El Niño", ni de "La Niña".

There is about 60% chance for the onset of #ElNino during May-July, rising to 70-80% during July- Sept.#ElNiño affects weather and climate patterns in many parts of the world and is typically associated with higher global temperatures.

🔗https://t.co/XfRP2CaH9C pic.twitter.com/5TCUrV0nkC — World Meteorological Organization (@WMO) May 3, 2023

"El estado del océano se está calentando y actualmente estamos en la llamada fase neutral de la oscilación de "El Niño", donde básicamente dejamos el estado de "La Niña" y nos estamos moviendo hacia un estado diferente", explicó Moufouma-Okia.

De acuerdo con los Centros Mundiales de Producción de Predicciones a Largo Plazo de la Organización Meteorológica Mundial, (OMM), en los próximos días esas condiciones neutras evolucionarán y se instaurará un episodio de "El Niño".

Hasta el momento no existen instrumentos o métodos que ayuden a meteorólogos a predecir la intensidad o duración, solo aseguran que "esto cambiará el patrón del tiempo y el clima en todo el mundo", dijo Moufouma-Okia.

WMO Update: Prepare for #ElNiño

We just had the 8 warmest years on record despite cooling La Niña for 3 straight years.

An El Niño event will most likely lead to a new spike in global heating and increase the chance of breaking temperature records.

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¿Qué es el fenómeno de "El Niño?

"El Niño" o Oscilación del Sur, (ENOS), es un fenómeno natural climático que se caracteriza por la variación en las temperaturas en la parte central y oriental del Océano Pacífico ecuatorial, que influye en las condiciones climáticas de varias partes del mundo.

"El mundo debe prepararse para la formación de un episodio de "El Niño", que suele asociarse a un aumento del calor, sequías o precipitaciones en distintas partes del mundo", señaló Petteri Taalas Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial, (OMM).

"El Niño" afecta los países que se ubican en la zona intertropical y ecuatorial. En la zona intertropical se ubican la mitad del territorio mexicano, toda América Central, gran parte de Sudamérica, a excepción del sur de Brasil, la mitad de Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina.

También afecta la mayoría del países africanos, excepto Sudáfrica y los cinco países del norte que son Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto, el sur de la península arábiga, casi todo el territorio de India, todas las naciones del sudeste asiático y Oceanía, excepto la mitad de Australia y Nueva Zelanda.

El Niño Ruanda|REUTERS/Jean Bizimana

¿Cuándo se da el fenómeno del niño?

"El Niño" se produce en ciclos que van desde los dos hasta los siete años y sus episodios duran entre nueve y 12 meses, se asocia con un aumento en las lluvias en algunas zonas del América del Sur, el sur de Estados Unidos de América, el Cuerno de África y Asia central, mientras que en Australia, Indonesia y partes del sur de Asia puede provocar graves sequías, asi lo señaló la OMM.

Agregó que durante el verano del hemisferio norte, las aguas cálidas provocadas por "El Niño" pueden intensificar los huracanes en las zonas central y oriental del Océano Pacífico y dificultan la formación de dichos fenómenos en el Oceáno Atlántico.

El Niño Somalia|REUTERS/Feisal Omar

¿Cuándo fue el último fenómeno del niño en México?

De acuerdo con la OMM, el 2016 fue el año más cálido jamás registrado porque se combinaron dos factores, un episodio de "El Niño" muy intenso y el calentamiento provocado por los gases invernadero relacionados con la actividad humana.

La última vez que hubo un episodio de "El Niño" en el mundo fue en 2015, y sus efectos siguen impactando todo el territorio mexicano, en el noroeste y noreste provoca intensas lluvias, mientras que en el sur disminuyen, además los inviernos son más fríos.

La Organización Meteorológica Mundial, (OMM) indicó que el efecto de "El Niño" en las temperaturas en el mundo, se notan al año siguiente, por lo que sus consecuencias se manifestarán en 2024.