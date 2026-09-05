Así será el clima de septiembre a diciembre por “El Niño” en México

Para los próximos meses, el fenómeno El Niño será un factor a considerar en las condiciones meteorológicas de México. Conocer el panorama previsto de septiembre a diciembre permite identificar cómo podría comportarse el clima durante este periodo y qué cambios podrían presentarse mes a mes.

¿Cómo será el cima en México de septiembre a diciembre?

El titular del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que en septiembre El Niño mantendrá las lluvias por debajo del promedio climatológico.

Para octubre seguirán en condiciones normales o por arriba del promedio, y en noviembre, serían por arriba de la media climatológica en el centro-norte y noreste de México.

Y para diciembre las lluvias serían por arriba del promedio climatológico en el noroeste del país, y menor a la media climatológica en el occidente y sur del país.

Finalmente, el titular del #SMNmx informó que en septiembre, el #ENOS mantendrá las lluvias por debajo del promedio climatológico; en octubre seguirán en condiciones normales o por arriba del promedio, y en noviembre, serían por arriba de la media climatológica en el centro-norte… pic.twitter.com/jEqyrOlnUW — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 4, 2026

De acuerdo con el mapa que muestra la Conagua, México y parte de Centroamérica y el sureste de Estados Unidos se divide en dos zonas de color: la zona verde etiquetada como "húmedo", que cubre el norte, noreste y el dureste de Estados Unidos, que marca de "enero a abril" hacia el noroeste del país.

Una zona amarilla etiquetada como "seco", se ubica en el centro-occidente y sur de México, de "mayo a octubre". Mientras que la parte donde ice invierno se encuentra en las regiones de norte y noreste. Y el verano es la disminución en regiones del centro sur.

Frente frío golpeará a México en estos meses

Para este temporada de septiembre a diciembre prepara el gorro. El pronóstico permite revisar mes a mes cuántos frentes fríos se esperan en México. Este es el calendario previsto para el periodo 2026-2027:



Septiembre: 3 pronosticados y 3 climatología.

Octubre: 7 pronosticado y 5 climatología.

Noviembre: 8 pronosticado y 6 climatología.

Diciembre: 9 pronosticado y 7 climatología.

De acuerdo con el calendario previsto, diciembre será el mes con mayor número de frentes fríos durante la temporada 2026-2027, con nueve sistemas pronosticados .