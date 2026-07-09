¿Hubo amenaza de Irán? Trump cambia de avión en su regreso de la cumbre de la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a estar bajo la lupa internacional tras un inesperado movimiento en su regreso de la cumbre de la OTAN que se celebró en Turquía.

Y es que Trump cambió de avión durante su viaje, optando por abordar un modelo antiguo de la flota en lugar de su nuevo Boeing 747-8, el cual fue donado por el gobierno de Qatar.

El mandatario de la unión americana hizo escala en el Reino Unido, por lo que se especuló que fue una medida de seguridad ante una posible amenaza en plena guerra con Irán.

Donald Trump rompe el silencio tras posible amenaza en pleno vuelo

Cuando se cerraron las persianas durante el vuelo, Donald Trump respondió que era "porque probablemente estén en un vuelo peligroso debido a la gentuza con la que tenemos que lidiar".

Los periodistas que acompañaron al presidente de Estados Unidos en su viaje a la cumbre de la OTAN en Turquía, lo cuestionaron sobre los rumores de amenazas iraníes contra su persona, a lo que respondió irónicamente y evitó dar más detalles respecto al inesperado cambio de aeronave.

#HCHInternacionales | Por razones de seguridad le recomendaron al presidente Donald Trump que volviera a Washington en un avión presidencial viejito en lugar del nuevo que le había proporcionado Catar.

FP pic.twitter.com/xgxpoCZ49U — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) July 9, 2026

"Recibo amenazas constantemente. Soy el número uno en su lista, antes que ustedes", dijo Donald Trump.

“Pero si yo me voy, tú te vas, ¿verdad? Quizás algún día quieras cambiar de profesión”, añadió el presidente de Estados Unidos.

El nuevo Boeing 747-8 del presidente Donald Trump donado por Qatar

El pasado 19 de junio, el presidente Donald Trump presentó un nuevo avión Boeing 747-8 para el Air Force One que el gobierno de Qatar le donó el año pasado, el cual tiene un valor aproximado de 400 millones de dólares.

En su discurso, Donald Trump afirmó que el ejército estadounidense finalizó las modificaciones al lujoso avión, además agregó que "este avión se transformó en una Casa Blanca voladora con un nivel de lujo nunca antes visto".

La Fuerza Aérea de Estados Unidos reveló las modificaciones realizadas al avión, destacando mejoras en seguridad, comunicaciones de misión, apoyo logístico y tecnología avanzada.