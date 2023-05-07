VIDEO: Papa Francisco graba su primer TikTok; así fue su actuación

El Papa Francisco tuvo su primera aparición oficial en TikTok al grabar un video exclusivamente para la plataforma en donde actúo a lado de la madre María Lucía Caram, quien aparece como @SorLuciaCaram.

El video resalta de otros que se encuentran en la plataforma, porque se trata de una actuación propia de Francisco y no de un recorte de algún discurso, o la grabación en el Vaticano.

Con una enorme sonrisa y saliéndose un poco de su papel de pontífice, el primer video de TikTok del Papa Francisco ya acumula más de 389 mil reproducciones.

Así fue la actuación del Papa Francisco en su primer TikTok

En las imágenes el pontífice no emite palabra alguna, únicamente sonríe a la expresión de la madre María Lucía Caram, en la que dice “Francisco, te banco hasta la muerte”, una frase muy popular en Argentina que es sinónimo de apoyo y solidaridad.

“¡Este es un Papa como Dios manda! ¡Tenía que venir un papa argentino para que el mundo sepa o que vale un peine!”, añadió, añadió la Caram, quien hasta ahora suma 99 mil 800 seguidores.

La cuenta de la madre María Lucía Caram se compone principalmente de videos en los que muestra al mundo cómo es la vida desde el Claustro, así como las diferentes actividades que lleva como monja. A la par se suma a diversas tendencias en redes sociales por lo que la aparición de Francisco impactó al público.

Papa Francisco suma más de 54 millones de seguidores en Twitter

La aparición del Papa Francisco no sería la primera en redes sociales, ya que ha sido uno de los primeros pontífices en sumarse al mundo digital con la apertura de su cuenta de Twitter en la que hoy en día suman casi 54 millones de seguidores en nueve idiomas.

La cuenta de Twitter más leída es en la que el Papa escribe en español, 'Pontifex_es', y hasta ahora suma 18,9 millones de seguidores. Posteriormente, se encuentra la cuenta en inglés donde acumula solo cinco mil seguidores menos, prácticamente una diferencia mínima.

Si llevamos en el corazón algún peso o sufrimiento que parece aplastarnos, es el momento de salir al encuentro de Jesús, que está cerca, de abrir el sepulcro de los problemas y mirar más allá del umbral, hacia su Luz. #Oración — Papa Francisco (@Pontifex_es) May 4, 2023

El ingreso del Papa Francisco ha plataformas digitales ha sido ampliamente justificado por el pontífice en su reciente libro "Les pido en nombre de Dios", donde refiere que entrar a un nuevo mundo permite encontrar otras formas de lenguaje para seguir conectando con la gente.

Francisco también indica que "no se trata de reemplazar nuestra misa por un directo de TikTok o convertir las imágenes de nuestros mártires en memes para hacerlos circular", sino todo lo contrarío, lograr una estrecha forma de unión entre el mundo.