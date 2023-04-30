Papa Francisco intercede por migrantes y refugiados

El papa Francisco presidió el domingo una gran misa al aire libre en la que pidió a los húngaros no cerrar la puerta a los migrantes y a quienes son extranjeros o diferentes.

Más de 50 mil personas se congregaron en la plaza situada detrás del emblemático edificio neogótico del Parlamento de Budapest, símbolo de la capital del Danubio, para ver al papa Francisco en el último día de su visita al país.

El pontífice continuó con la temática que inició el primer día de su visita, el viernes, cuando advirtió de los peligros del creciente nacionalismo en Europa, pero lo situó en un contexto evangélico, diciendo que las puertas cerradas son dolorosas y contrarias a las enseñanzas de Jesús.

Por su parte, ViktorOrban, un populista que asistió a la misa, se ve a sí mismo como protector de los valores cristianos. Ha dicho que no permitirá que Hungría se transforme en un país de inmigrantes, como afirma que se han convertido otros en Europa, irreconocible para sus pueblos nativos.

En su homilía, el papa Francisco, de 86 años, dijo que si los húngaros quieren seguir a Jesús, deben evitar las puertas cerradas de nuestro individualismo en medio de una sociedad cada vez más aislada; las puertas cerradas de nuestra indiferencia hacia los desfavorecidos y los que sufren; las puertas que cerramos hacia los que son extranjeros o distintos de nosotros, hacia los inmigrantes o los pobres.

Papa Francisco aboga por los migrantes

El papa Francisco cree que los migrantes que huyen de la pobreza deben ser acogidos e integrados porque pueden enriquecer culturalmente a los países a los que llegan e impulsar la menguante población europea. Cree que, aunque los países tienen derecho a proteger sus fronteras, los inmigrantes deben distribuirse por toda la Unión Europea.

El gobierno de Orban ha construido una valla de acero en la frontera con Serbia para mantener alejados a los inmigrantes.

La homilía del domingo fue la segunda ocasión en la que el papa Francisco utilizó un contexto religioso para exponer su punto de vista. El viernes, citó lo que San Esteban, fundador de la Hungría cristiana en el siglo XI, había escrito sobre la acogida a los extranjeros.

En su habitual discurso dominical a la multitud tras la misa, el papa Francisco mencionó la guerra en Ucrania, en la frontera oriental de Hungría. Rezó a la Virgen para que proteja a los pueblos ucraniano y ruso.

“Infundan en el corazón de los pueblos y de sus dirigentes el deseo de construir la paz y de dar a las jóvenes generaciones un futuro de esperanza, no de guerra, un futuro lleno de cunas, no de tumbas, un mundo de hermanos y hermanas, no de muros”. Papa Francisco

Papa Francisco habla de la guerra

El papa Francisco dijo el domingo que el Vaticano está participando en una misión de paz para tratar de poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania, declinando dar más detalles.

“Estoy dispuesto a hacer todo lo que haya que hacer. Hay una misión en curso, pero aún no se ha hecho pública. Cuando sea pública, la revelaré". Papa Francisco

El papa Franciscoañadió que habló de la situación en Ucrania con el primer ministro húngaro, Viktor Orban, y con el metropolitano Hilarión, representante de la Iglesia ortodoxa rusa en Budapest.

El pontífice también aseguró que en estos encuentros de muchos temas y que todo el mundo está interesado en el camino hacia la paz.

