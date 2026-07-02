El peor bombardeo del año en Ucrania: 11 horas bajo el fuego de 500 proyectiles rusos y más de 20 personas fallecidas

El suelo de Kiev sigue vibrando tras los bombardeos rusos. Durante la madrugada de este jueves, la capital ucraniana sufrió lo que sus autoridades ya catalogan como el ataque masivo más devastador y complejo en lo que va del año. Fueron 11 horas consecutivas de sirenas, explosiones y fuego provocados por oleadas simultáneas de 74 misiles y 496 drones de fabricación rusa. Aunque las defensas antiaéreas lograron interceptar la mayoría de los proyectiles, el número de víctimas ya llegó a 21 muertos y 85 heridos porque muchos misiles y drones llegaron directamente a zonas residenciales.

Este ataque obligó al presidente Volodímir Zelenski a interrumpir de emergencia la visita oficial que tenía planeada en Irlanda para coordinar la respuesta médica y de rescate desde el terreno. En la capital se ha decretado día de luto oficial. Mientras tanto, en los barrios periféricos, la luz del día reveló escenas de devastación: un bloque de apartamentos de nueve pisos completamente colapsado, autos calcinados, un jardín de infantes con un enorme cráter a pocos metros y una densa capa de ceniza gris cubriendo las calles.

Одне з місць російського удару в Києві – звичайний дев’ятиповерховий житловий будинок. Через влучання однієї російської ракети було знищено 64 квартири. На місці ще триває розбір завалів. Працюють усі необхідні служби. На жаль, є постраждалі. Станом на зараз відомо про трьох… pic.twitter.com/wGGikR433i — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 2, 2026

Rusia también atacó barcos ucranianos en el Mar Negro

Este ataque masivo a la capital coincide con un recrudecimiento generalizado de las operaciones militares en otras regiones rurales y marítimas. En las últimas horas, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que sus tropas tomaron el control de dos nuevas localidades en las regiones de Járkov y Zaporiyia.

Asimismo, Moscú informó que sus fuerzas navales destruyeron cinco embarcaciones no tripuladas (lanchas dron) ucranianas en el Mar Negro, un escenario que sigue siendo crítico para el control de las rutas de suministro y que Ucrania ha golpeado con insistencia en los últimos meses. Según el parte del Kremlin, los bombardeos también alcanzaron talleres de producción y almacenamiento de componentes para los misiles de crucero ucranianos "Neptune".

Ucrania respondió y atacó Rusia

Por su parte, el gobierno ucraniano ha dejado claro que no se limitará a la defensa pasiva. El presidente Zelenski confirmó que las fuerzas de Kiev lanzaron ataques exitosos de largo alcance dentro de las fronteras rusas. El primero de ellos tuvo como objetivo una refinería de petróleo en la ciudad de Ufá, en el suroeste de Rusia, diseñado para frenar el flujo logístico de combustible de las tropas invasoras. El segundo impacto golpeó una instalación industrial y de investigación militar clave en la región de Penza, encargada de la producción de componentes críticos para misiles rusos.

Frente a las declaraciones del Kremlin, que justificó el bombardeo a Kiev como una represalia por estas incursiones ucranianas en su infraestructura, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, calificó el argumento de "inmoral", recordando que en este conflicto hay un agresor y un país que se defiende dentro de sus fronteras legítimas.

Miles durmieron en los túneles del metro

Las autoridades del metro confirmaron que unas 52.500 personas, incluidos 4.500 niños, pasaron la noche durmiendo en los andenes y pasillos de las estaciones subterráneas para protegerse de la caída de misiles balísticos.

La destrucción afectó también la llegada de ayuda humanitaria de emergencia. La Cruz Roja Ucraniana denunció que uno de sus principales almacenes en la capital quedó reducido a cenizas por los impactos, lo que ocasionó la pérdida de unas 320.000 ayudas e insumos médicos valorados en más de 1.5 millones de dólares, un golpe durísimo para la capacidad de respuesta inmediata que tendrán en las próximas semanas.