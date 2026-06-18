VIDEO: Así explotó un contenedor en Rusia tras el ataque de Ucrania con drones a una refinería

Ucrania atacó este jueves Moscú con cerca de 200 drones, en lo que representa su mayor ofensiva aérea contra Moscú desde que comenzó la invasión hace más de cuatro años.

Los drones superaron el escudo de defensa de la capital rusa e impactaron directamente en la refinería de petróleo de Kapotnya, una de las plantas energéticas más importantes de la región que provee el 40% de la gasolina de la capital.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, afirmó que la operación es una respuesta al bombardeo ruso de la semana pasada contra Kiev, que dañó una catedral histórico de Pechersk Lavra. "Si Ucrania se quema, su Moscú también se quemará", declaró.

Last night, our long-range sanctions once again reached the Moscow region – for the second time this week, the Moscow oil refinery was hit. Targets were also struck in the Rostov region and in temporarily occupied territories of Ukraine. This is a fully justified response to… pic.twitter.com/NhFl4FlT9L — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 18, 2026

La explosión en la refinería provocó una lluvia negra

El objetivo principal de los drones fue el complejo petroquímico ubicado al sureste de Moscú. Videos compartidos por los habitantes muestran la explosión de un tanque de combustible que voló el techo de la instalación y generó grandes columnas de humo negro visibles desde varios puntos de la ciudad.

El ataque provocó que llovieran residuos de petróleo, habitantes de Balashikha y zonas aledañas reportaron una fina llovizna que dejó manchas negras de combustible en la ropa y los autos. Aunque el gobierno de Moscú negó la existencia de esta "lluvia negra", las autoridades pidieron a la población cerrar las ventanas y recomendaron evacuar la zona a menores de edad y personas con asma.

La caída de fragmentos de drones interceptados dañó un edificio residencial alto, una fábrica y varias viviendas. El gobernador local reportó al menos 17 personas heridas.

Las operaciones en los cuatro aeropuertos de Moscú fueron suspendidas temporalmente, lo que causó la cancelación o retraso de más de 500 vuelos.

Ucrania tiene cada vez más tecnología de guerra

El éxito de este ataque se debió a la cantidad de drones utilizados y al uso de tecnología más avanzada. Ucrania combinó drones tradicionales de hélice —que sirven como señuelos para distraer y mapear los radares rusos— con nuevos misiles-dron con motor a reacción, conocidos como el modelo Bars. Al ser mucho más rápidos que los drones comunes, le dejan menos tiempo para reaccionar a las defensas rusas.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que derribó cerca de 1,000 drones y cuatro misiles de crucero ucranianos en distintos puntos del país durante las últimas 24 horas, incluyendo un ataque a un depósito de crudo en Rostov que dejó un muerto.

The moment a storage tank at the Moscow oil refinery was hit: the blast blew the tank's lid off. https://t.co/ibupq8ofJc pic.twitter.com/cptsVVywYP — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 18, 2026

Rusia no está ganando esta guerra

Este bombardeo rompe la percepción de seguridad de los habitantes de Moscú, quienes se habían mantenido alejados de los efectos diarios de los combates en el frente. En redes sociales se difundieron testimonios de ciudadanos alarmados por las explosiones y el olor a humo en las calles.

El presidente Vladimir Putin, quien se encuentra en una cumbre con líderes asiáticos en Kazán, no ha dado declaraciones públicas sobre lo ocurrido. Sin embargo, analistas y funcionarios del gobierno ruso ya anticipan una respuesta militar. El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, advirtió que Rusia planea ataques masivos con misiles y drones contra ciudades ucranianas e infraestructura crítica en las próximas horas.